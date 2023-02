Gêmeos são presos com cocaína, crack e maconha, em Volta Redonda - Diário do Vale

Gêmeos são presos com cocaína, crack e maconha, em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 18:45 horas

Volta Redonda – Dois irmãos gêmeos, de 27 anos, suspeitos de tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar nesta sexta-feira (10), no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. Com um deles, os PMs encontraram uma mochila com 115 pinos de cocaína, 38 pedras de crack e tiras e trouxinhas de maconha.

A prisão foi realizada por equipes do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Operação Táticas (GAT 1) após denúncias de populares de que homens armados estariam traficando na Rua 2.

Ao chegaram ao local, os policiais avistaram a dupla em um escadão. As equipes se dividiram e fizeram um cerco e acabaram prendendo a dupla.

Com eles, além de cocaína, crack e maconha, foram encontrados um frasco de “Cheirinho da Loló”; um rádio transmissor; uma bateria e base de carregador; R$ 162 em espécie e um celular.

Ao ser questionado, um dos suspeitos teria afirmado que estava vendendo drogas no local, pois seria “plantão dele”.

Levados para a delegacia, os irmãos foram indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.