Geólogo abordará a história geológica de Volta Redonda em encontro online do MEP

Matéria publicada em 17 de julho de 2020, 19:23 horas

Encontro virtual acontecerá neste sábado, dia 18, às 15h30, no Google Meet

Volta Redonda– O geólogo de Volta Redonda, André Pires Negrão, que também é professor e pesquisador da USP (Universidade de São Paulo), é o convidado especial da sala virtual do MEP (Movimento Ética na Política), junto com a equipe ambiental do Movimento, que promoverá mais um encontro online de divulgação científica.

O geólogo abordará “a história geológica de Volta Redonda: das rochas à curva do rio”, em comemoração aos 66 anos de emancipação do município. O encontro acontecerá neste sábado, dia 18, às 15h30, no Google Meet – https://meet.google.com/agf-nkno-uhz.

O encontro pretende popularizar a ciência e contar a história de formação das rochas de Volta Redonda e também da curva do Rio Paraíba do Sul. A mediação do encontro será da professora Silvia Real, geóloga, mestre em geociência e meio ambiente (UNESP), também nascida em Volta Redonda.