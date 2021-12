George Orwell, um escritor bem atual

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 16:55 horas

Dois clássicos do autor estão disponíveis em Box da editora Principis

Pergunte a qualquer pessoa na rua o que é o Big Brother e a resposta vai ser, “um programa de televisão”. O povo, que nunca leu os clássicos da literatura moderna, não sabe que o programa da tv pegou esse nome no livro “1984” do escritor britânico George Orwell. Orwell viveu em uma época terrível para os ingleses. Da Segunda Guerra Mundial e dos bombardeios da Alemanha nazista. Da ascensão de regimes totalitários em todo o mundo. O nazismo de Hitler na Alemanha e o fascismo de Mussolini na Itália, ambos regimes de extrema direita. E da ditadura comunista de Josef Stalin na Rússia soviética. Daí que para Orwell o futuro não seria nada promissor, e inspirado no que acontecia na Rússia ele criou o romance de ficção “1984”, onde previa um futuro negro para a humanidade.

“1984” é o carro chefe do box “As obras revolucionárias de George Orwell” da editora Principis. No livro a Inglaterra vive dominada por um regime totalitário que acabou com a liberdade e a individualidade. Todos são operários, trabalhando para o complexo industrial militar do regime. O líder é “O Grande Irmão” (Big brother no original), uma figura que ninguém sabe se é real ou se é um símbolo criado pelo regime. Câmaras de televisão instaladas nos apartamentos vigiam a vida de todos. Relacionamentos amorosos são proibidos, o sexo só é permitido para fins de reprodução. E o mundo vive em guerra permanente entre os dois blocos que dominam o planeta.

“1984” previu a criação das notícias falsas, as fake News, a manipulação da história, criando uma “história oficial” que serve aos interesses do regime, a vigilância constante dos cidadãos e a distorção da linguagem. Tudo que os ditadores modernos gostariam de fazer. A Rússia de Stalin foi a inspiração para este mundo de pesadelo. E a revolução soviética também foi o modelo para outro livro, a fábula, “A revolução dos bichos” que é o segundo livro do pacote. O cenário é uma fazenda onde os animais são maltratados. Até que os porcos assumem o comando, prometendo criar um paraíso de progresso, justiça e igualdade. Mas assim que assumem o comando são corrompidos pelo poder e se tornam os novos opressores. Completando o conjunto esta o livro de ensaios “Dentro da baleia”.

Jorge Luiz Calife