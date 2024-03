Geraldo Alckmin comparece à inauguração do Centro de Inovação do Senac, no Rio

Rio – Durante sua visita à Cápsula, o novo Centro de Inovação do Senac RJ, localizado na Candelária, centro Rio de Janeiro, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi recebido pelo presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior, juntamente com o vice-presidente, Essiomar Gomes. O evento aconteceu nesta sexta-feira (22).

Em seu discurso de boas-vindas a Alckmin, o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Queiroz Junior, expressou a preocupação do setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo com a exigência de vistos para visitantes dos EUA, Canadá, Japão e Austrália.

Ele ressaltou a força dos atrativos turísticos do Rio e manifestou esperança de que a suspensão temporária dos vistos, prevista até abril, seja prorrogada para avaliar seu impacto na economia e no fluxo de visitantes.

Além disso, Queiroz destacou outra preocupação: a possível extinção do Programa Especial para o Setor de Eventos (Perse). Ele enfatizou a importância de ajustes, mas alertou que eliminar o Perse seria prejudicial para o setor, especialmente para eventos e turismo, e pediu o apoio de Alckmin nessa questão para possibilitar o empreendedorismo e a geração de empregos.

Por sua vez, o vice-presidente Geraldo Alckmin começou seu discurso reiterando seu propósito de oferecer palavras de estímulo e gratidão, alinhando-se às preocupações dos empresários. Ele se comprometeu a investigar a questão dos vistos e mencionou progressos na reciprocidade com o Japão, prometendo esforços semelhantes com os EUA, Canadá e Austrália. Alckmin enfatizou a compreensão do governo sobre a importância do turismo para a distribuição de renda.

Durante o encontro, Alckmin também abordou assuntos como desburocratização das exportações, segurança alimentar, descarbonização e a crescente importância das energias solar e eólica para o desenvolvimento sustentável do Brasil.