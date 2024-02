Gerente do tráfico é preso pela PM no Jardim Belmonte, em VR

Volta Redonda – Dois homens, de 30 e 22 anos, foram presos por policiais do 28º BPM na tarde desta quinta-feira (29), no Jardim Belmonte. De acordo com a ocorrência, o gerente do tráfico do Comando Vermelho, estava em frente a um bar na Rua Barão do Rio Branco.

De posse das informações, os agentes fizeram o cerco e conseguiram deter o gerente e outro homem que estava no local. Com eles foram encontrados 60 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 935 em espécie. Ambos foram conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

