Germán Cano chega ao Rio e se surpreende com torcida vascaína

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 18:22 horas

Argentino se disse orgulhoso de poder vestir mesma camisa de Romário

Ride Janeiro – O artilheiro chegou. Depois de uma temporada sem um homem-gol, o Vasco finalmente atendeu os pedidos da torcida e contratou um atacante que promete fazer a alegria da galera: Germán Cano. O argentino marcou 35 gols em 39 jogos disputados na última temporada atuando pelo Independiente Medellín, da Colômbia.

Aos 32 anos, Cano está na melhor fase da carreira e assinou com o Vasco por dois anos. O desembarque do atacante na noite de segunda-feira (06) foi além do esperado pelo jogador. A torcida compareceu em peso no Aeroporto Internacional Tom Jobim e impressionou o reforço cruzmaltino.

– Estou aqui pelo carinho da torcida. Realmente, pelas redes sociais, eu recebi todos os dias diferentes tipos de comentários e isso contribuiu para que eu viesse para cá. Estou muito contente porque estou surpreendido com essa torcida – disse.

Para quem ainda não conhece, o atacante fala de suas principais características e lembrou de um antigo artilheiro vascaíno.

– Estou muito feliz e contente por ter acertado com o Vasco, com uma torcida muito grandíssima, uma equipe muito grande. É um orgulho vestir a mesma camisa que vestiu Romário. Sou um jogador com muita força na parte do ataque, entro bem pelas diagonais, tenho potência, pegada, utilizo as duas pernas e vou dar tudo para ajudar a equipe – afirmou.

Apesar de citar Romário, Cano não vai usar o número 11. O argentino vai vestir a camisa 14. Além de Cano, o Vasco luta para manter Rossi, mas ainda esbarra nos salários atrasados para garantir a permanência do búfalo da Colina.

* As informações são da Agência Brasil, por Mauricio Costa