Gestantes, puérperas e lactantes são vacinadas com a primeira dose nesta quarta-feira em VR

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 10:18 horas

Duzentas doses de CoronaVac foram distribuídas nesta manhã nas Unidades de Saúde

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) distribuiu na manhã desta quarta-feira, 30, 200 doses da vacina CoronaVac e manteve a vacinação até às 16 horas da primeira dose da vacina contra Covid-19 para gestantes, puérperas e lactantes em Volta Redonda.

Lembrando que as unidades dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande não realizam vacinação da Covid-19, sendo unidades de referência para casos suspeitos da doença.

A secretaria destaca que é importante o comparecimento das lactantes nas Unidades de Saúde com as crianças para atualização do cartão vacinal delas.

A aplicação da segunda dose da AstraZeneca (Oxford) e CoronaVac segue normalmente nas Unidades de Saúde. Nesta quarta-feira, a segunda dose da AstraZeneca é para vacinados com a 1ª dose até 06/04/2021, e da CoronaVac para vacinados com a 1ª dose até 09/06/2021.

A expectativa é que uma nova remessa de vacinas para primeira dose chegue a Volta Redonda até o fim desta semana permitindo a vacinação por idade para a população. O município já aplicou mais de 147 mil doses e nos últimos dois dias mais de seis mil pessoas receberam a primeira dose.