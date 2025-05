Gestão de Escola Socioambiental de BM é destaque em evento em São Paulo

Barra Mansa – O modelo de gestão da Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep Ada Bogato, no Paraíso de Cima, em Barra Mansa, foi referência na Bett Brasil 2025 – evento de tecnologia e inovação educacional que aconteceu nesta semana, em São Paulo. Quem representou a cidade do Sul Fluminense no evento foi a assessora de educação da prefeitura, Angela da Costa Soares. Ela participou do painel expositivo “Educação STEAM: caminhos para a gestão escolar”.

“A abordagem STEAM na gestão escolar torna a escola viva. Torna o espaço mais real e significativo. Faz a gente pensar: o que eu preciso aqui? E as respostas vêm com projetos reais, pois passamos a adotar a pedagogia de projetos como prática central”, destacou Angela, que foi diretora do Ciep Ada Bogato entre 2022 e 2025.

O foco do STEAM (acrônimo que representa as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) está nos processos investigativos e na conexão com a realidade dos alunos. É uma maneira de unir teoria e prática por meio de atividades diversas.

“Um exemplo marcante deste modelo de gestão democrática é a transformação de terreno coberto por mato, em frente à escola, em um grande parque educativo e comunitário. A iniciativa, liderada por uma professora de agroecologia, foi reconhecida em 2022 pelo Prêmio Nestlé por Crianças Mais Saudáveis, em parceria com o Instituto Crescer. No mesmo local revitalizado, a escola passou a desenvolver o Projeto Estações da Saúde, também premiado pelas mesmas instituições. Nele, as crianças exploram a biodiversidade da mata recuperada, participam de aulas abertas sobre alimentação saudável e encerram o percurso na horta escolar, mantida com apoio da comunidade”, explicou Angela.

“Os projetos resolveram questões concretas da escola e mostraram que é possível criar soluções com significado pedagógico e impacto direto no cotidiano dos estudantes e da comunidade. Não é sobre fazer um mural sobre o meio ambiente. É estar em ação para mudar o local em que estamos’, acrescentou a educadora.

Mais unidades vocacionadas

A secretária de Educação de Barra Mansa, Linamar Carvalho, parabenizou o trabalho realizado na escola do Paraíso de Cima e destacou as outras unidades vocacionadas do município. Segundo ela, a gestão educacional alinhada aos desafios do presente transformam a escola e a realidade das comunidades.

“Barra Mansa possui outras unidades vocacionadas não só socioambiental como também de música e esporte.Essas ações trazem a realidade social para o interior da escola, levando em consideração as expectativas, as necessidades e os problemas da população, transformando a realidade das comunidades e no caso da socioambiental, impactam positivamente o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, e desenvolve as habilidades dos estudantes”, disse Linamar.

A secretária afirmou que há uma orientação do prefeito Luiz Furlani para a cidade ter mais unidades vocacionadas.

“É orientação do prefeito, trabalharmos para ampliar este modelo de abordagem educacional e ampliar a referência de Barra Mansa para outras escolas do país”, concluiu Linamar.