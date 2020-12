Gestores da educação de Resende recebem capacitação virtual da prefeitura

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 08:14 horas

Gestores das redes municipal, estadual, federal e particular tiveram orientações sobre o retorno das aulas presenciais

Resende- Visando o controle e prevenção da Covid-19, a Prefeitura de Resende, através de uma Comissão Multidisciplinar compos ta por profissionais das Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Câmara Municipal, Conselho Municipal de Educação e Secretaria de Estado de Educação, discutiram medidas administrativas de como será o retorno das aulas presenciais nas redes de ensino.

A partir disso, o Programa Saúde na Escola (PSE), vinculado à Atenção Básica de Saúde ficou responsável pelos treinamentos dos gestores da educação de todo o município.

De acordo com a prefeitura, estas capacitações com a temática “Formação – Protocolo Sanitário de Retorno/ PSE – Resende” foram virtuais com a participação dos gestores das redes municipal, estadual, federal e particular. Nos encontros foram discutidos sobre o uso correto dos equipamentos de segurança, higienização das mãos e ambiente, e etiqueta respiratória, para que os gestores sejam multiplicadores das informações para os outros profissionais das escolas.

As formações aconteceram no início de dezembro e contaram com a colaboração das Atenção Primária à Saúde, Superintendência de Vigilância em Saúde, Fiscais pela Vigilância Sanitária da prefeitura e Programa Saúde na Escola, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. Além do apoio da Secretaria Municipal de Educação.

O primeiro treinamento foi no dia 2, com o tema “Biossegurança e protocolos municipais definidos pelas Medidas de Proteção e Prevenção à Covid-19″. Esta capacitação teve participação de 154 gestores das redes municipal e federal. Já no dia 4, os 181 gestores das redes municipal e federal discutiram com profissionais da saúde e da educação, o “Procedimento Operacional Padrão para prevenção da Covid-19 nas unidades escolares” e o “Termo de Responsabilidade em Situação de Pandemia Covid-19″.

Já no dia 10 de dezembro a capacitação foi voltada para 43 gestores da rede particular, em que também discutiram sobre os protocolos municipais definidos para a prevenção à Covid-19 e os procedimentos que serão tomados para quando for possível o retorno das aulas presenciais. No último dia 11, 16 gestores da rede estadual foram capacitados pela equipe multidisciplinar sobre os procedimentos e protocolos que devem ser seguidos nas escolas.

Entre os principais assuntos dos documentos apresentados nas capacitações foram: o uso de máscaras de todos os profissionais, higienização pessoal e do ambiente.

Tendo em vista que as ações para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) devido à Covid-19 desenvolvida no âmbito das unidades de ensino presentes no município, é vista pelo PSE como fundamental para à garantia da segurança sanitária dos estudantes e profissionais de educação para o possível retorno das atividades presenciais.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz ressalta que os estudantes da rede municipal de ensino continuaram recebendo todo o material de estudo para garantir o ano letivo.

-Nesse período que estamos vivendo da pandemia, os estudantes da rede municipal de ensino continuaram recebendo suas atividades de forma remota, através das redes sociais. Assim como teve a entrega de kits alimentícios para que as famílias dos estudantes não fossem prejudicadas – frisou o prefeito, Diogo Balieiro Diniz.

A administração municipal ressalta que as capacitações terão continuidade com os profissionais da educação para atualização sobre os protocolos de reinício das aulas presenciais.