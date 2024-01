Gigante americana do mercado automotivo abre vagas em Barra Mansa

Barra Mansa – A AutoZone, rede de lojas líder no mercado automotivo mundial, inaugura em fevereiro a primeira loja na região Sul Fluminense e as vagas para trabalhar na empresa já estão abertas.

Para os interessados, os cargos são de especialista de peças, gerente de loja, supervisor comercial e representante de vendas. O cadastro pode ser feito através do link: https://autozone.pandape.infojobs.com.br/.

A nova unidade fica na Av. Ver. Hamilton Reis Alves, no Jardim Boa Vista, e contará com um catálogo de mais de 60 mil itens entre peças e acessórios, disponíveis para carros e motos e contar ainda com serviços gratuitos diferenciados como scanner de motor, teste, recarga e troca de bateria, troca de palheta, dentre outros. A AutoZone conta com um catálogo digital completo com itens de diversas categorias e montadoras, e junto com uma equipe treinada tecnicamente, torna a compra de autopeças uma experiência ágil, resolutiva e confiável.

De acordo com o presidente da rede no Brasil, Mauricio Bráz, a previsão da AutoZone é de continuar investindo no Estado de Rio em 2024. “Sabemos do potencial das cidades fluminenses e nosso foco é levar um novo conceito para o mercado de autopeças em toda a região, assim como gerar empregos e renda para o público local”, conta o executivo.

Presente em várias cidades brasileiras, a AutoZone chegou no país há mais de 10 anos. Para 2024, a empresa pretende triplicar o número de lojas no Estado do Rio, abrindo pelo menos mais oito unidades em cidades como Cabo Frio, Nova Friburgo e Macaé, além da capital fluminense.