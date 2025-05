Gilberto Waller Júnior é nomeado novo presidente do INSS

País – O procurador federal Gilberto Waller Júnior foi nomeado presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme informou o Palácio do Planalto na noite desta terça-feira (30). A nomeação, determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi assinada pela ministra-chefe substituta da Casa Civil, Miriam Belchior, e será publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União.

A escolha do presidente do INSS costuma ser responsabilidade do Ministério da Previdência Social. Waller Júnior é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, com pós-graduação em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Ingressou no INSS como procurador em 1998 e já exerceu funções como corregedor-geral (2001 a 2004) e subprocurador-geral (2007 a 2008).

O novo presidente também atuou na Controladoria-Geral da União (CGU), onde foi ouvidor-geral da União entre 2016 e 2023. Atualmente, ocupava o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União (AGU).

Waller assume o lugar de Alessandro Stefanutto, exonerado após a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que apura um esquema de fraudes no INSS entre 2019 e 2024. A investigação aponta o desconto indevido de contribuições de aposentados e pensionistas para entidades e organizações sociais.

No mesmo dia da operação, a Justiça Federal determinou o afastamento de Stefanutto, sob a acusação de omissão diante das denúncias. A exoneração foi confirmada por Lula na noite da operação. Além dele, cinco servidores também foram afastados e posteriormente demitidos.

Durante a transição, a presidência interina do INSS foi ocupada por Débora Aparecida Floriano, diretora de Orçamento, Finanças e Logística da autarquia. Na terça-feira (29), o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 15ª Vara Federal Criminal de Brasília, autorizou a quebra de sigilo telemático de Stefanutto para aprofundar as investigações. Com informações da Agência Brasil.