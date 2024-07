Giliade Lima lança pré-candidatura a vereador em Barra Mansa

Barra Mansa – O professor Giliade Lima (PL) lançou nesta terça-feira (02) sua pré-candidatura a vereador da cidade de Barra Mansa. O evento reuniu apoiadores e lideranças políticas no Espaço Cultural do Devanil, no bairro Cajueiros. Estiveram presentes o pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, o assessor do deputado estadual Gustavo Tutuca, Fred Teixeirinha, o presidente da Associação de Moradores do bairro Mangueiras, David Pereira Neto, além de colaboradores e moradores da região.

O assessor do deputado estadual Gustavo Tutuca, Fred Teixeirinha, reforçou a importância da união dos bairros. “Sou nascido e criado na Região Leste. Hoje nós não podemos ver só como um bairro, nós temos que ver a Região Leste como um todo. Giliade é um parceiro, um amigo, um cara íntegro, um profissional exemplar, que realiza um trabalho em nível nacional, e acredito que você como representante do povo na Câmara vai poder realizar muito mais em prol dessa região”, salientou Fred, reiterando ainda o apoio do deputado Gustavo Tutuca ao pré-candidato.

Para Furlani, ter Giliade na Câmara pode ajudar ainda mais o desenvolvimento da cidade de Barra Mansa. “Professor da Escola Vocacionada de Música, um grande quadro do PL. Estamos muito felizes com a pré-candidatura do Giliade, de ser um quadro que vai oportunizar as pessoas de terem, num momento oportuno, uma pessoa qualificada, um apaixonado pela música, que vê através da música a transformação de vidas de jovens, crianças e adolescentes. Morador da Região Leste, do bairro Recanto do Sol, que acredita muito que pode ser um bom representante para essa região gigantesca na nossa cidade. Já faz um trabalho bem feito com o presidente da associação, um lutador por melhorias, que soma força comigo no meu mandato, e agora está nesse novo desafio”, frisou Furlani.

O pré-candidato Giliade também reforçou a importância da união para ter um representante da Região Leste na Câmara. “A importância de reunir apoiadores da Região Leste, uma região muito importante e significativa para o município, é fundamental, uma vez que aqui se concentra aproximadamente 19 mil eleitores com potencial para eleger 3 ou 4 vereadores. O momento é de unir forças, com o mesmo objetivo que é fortalecer nossa região e que isso se estenda por toda cidade. O trabalho é ouvir demandas e apresentar propostas para todos os segmentos que compõem a sociedade barra-mansense”, enfatizou.