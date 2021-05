Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 17:14 horas

Barra Mansa e Londres – O melhor destilado de 2021 no World Gin Awards, que ocorreu em Londres, é produzido em Barra Mansa. O Gin Amázzoni Maniuara projetou Barra Mansa para o mundo, pois a maior destilaria de gin artesanal da América Latina fica na Fazenda Rochinha, na altura do Km 24,1, da Via Dutra, no distrito de Floriano.

O Gin Amázzoni já faturou um prêmio, no ano de 2018, quando o gin tradicional foi eleito o melhor produto artesanal do mundo, e em 2020, foi considerado o Melhor London Dry Brasileiro, pelo mesmo World Gin Awards.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Bruno Paciello, acompanhado da gerente de turismo, Bhella Santos, e de um dos integrantes da direção da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), Manoel Duarte, visitou a unidade da destilaria. Ele se reuniu com um dos fundadores da Gin Amázzoni e proprietário da marca, Arturo Isola, e colocou a sua Pasta à disposição da empresa, visando alavancar o turismo rural.

– Nossa intenção é buscar programas e ações que fomentem o turismo rural, criando um roteiro turístico junto ao Governo do Estado que destaque a Fazenda Rochinha e a produção do Gin Amázzoni. Já no próximo dia 22, vamos acompanhar uma equipe da Secretaria de Estado de Turismo ao local para a coleta de dados e a produção de material de fomento ao segmento turístico – detalhou Bruno, ressaltando que o Gin Amázzoni é uma das preciosidades do município.

Gin Amázzoni

O Gin Amázzoni está no mercado consumidor desde 2017. A destilaria trabalha com três variedades de produto: o Amázzoni tradicional, que tem 42% de teor alcoólico, que foi criado a partir de álcool de cereais, ervas aromáticas, especiarias e famosos botânicos; o Amázzoni Rio Negro, que tem 51% de teor alcoólico, é composto pela infusão a frio dos botânicos sólidos no alambique e recebe ingredientes como zimbro, o coentro e a casca de limão siciliano; e o Amázzoni Maniuara, primeiro Old Tom Brasileiro, com o menor teor alcoólico do mercado, 38% ABV.

Segundo Arturo Isola, a destilaria exporta para 15 países da Europa Ásia, Inglaterra e Estados Unidos. A meta é alcançar 10 novos países até dezembro deste ano. A destilaria tem capacidade produtiva de 15 mil garrafas de gin por dia e recentemente firmou negócios com Uruguai e Cingapura.

– Nossas vendas cresceram cerca de 20% nos últimos meses através do e-commerce e a perspectiva é aumentar o número de empregos gerados a partir da exportação do nosso gin para outros países do mundo – destacou o empresário.