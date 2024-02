Ginásio oferta vagas para atividades esportivas no Vila Rica – Três Poços, em Volta Redonda

Volta Redonda -O Ginásio Poliesportivo Heth Lustosa Bastos, no bairro Vila Rica-Três Poços, está com vagas abertas para diversas atividades esportivas. O espaço da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) tem opções para crianças a partir dos sete anos até a terceira idade. As inscrições estão abertas no local, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Às segundas e quartas-feiras, pela manhã, as opções são o programa “Viva Melhor Idade”, voltado para pessoas acima dos 50 anos, às 7h; o “Viva Vida”, ginástica funcional para adultos entre os 18 e os 49 anos, às 8h; aulas de futsal sub-15, às 9h. À tarde, às 14h, tem escolinha de futsal sub-07 e sub-09; e às 15h, futsal sub-11.

Às terças e quintas-feiras, pela manhã, o ginásio tem aulas de ballet, às 8h15; e futsal sub-09 e sub-11, às 9h. No período da tarde, às 14h tem futsal sub-15 e, às 15h, sub-13. O espaço também oferece aulas de yoga todas as terças-feiras, às 8h.

A inscrição dos candidatos menores de idade deve ser feita pelos pais ou responsável e os documentos necessários são: uma foto 3×4, cópia da Certidão de Nascimento ou Documento de Identidade (RG) e cópia de comprovante de residência. O Ginásio Heth Lustosa Bastos fica na Rua Érica Berbet, no Vila Rica/Três Poços.