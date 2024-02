Ginástica de Trampolim de Pinheiral retoma atividades e abre 50 vagas

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral retoma nesta terça-feira (20), as atividades de Ginástica de Trampolim. As 50 novas vagas foram preenchidas com crianças que aguardavam na lista de espera. A coordenação do projeto ressalta a necessidade de manter os dados cadastrais das crianças atualizados, uma vez que o contato foi realizado por telefone.

O projeto, oferecido de forma gratuita para crianças e adolescentes da cidade de 05 a 18 anos de idade, é desenvolvido no Complexo Municipal Esportivo de Ginástica de Trampolim, localizado na Rua Nini Cambraia, 351, Centro.

Com o objetivo de ampliar os horários de treinamentos, os atletas serão divididos em quatro turmas, com aulas sendo ministradas em dois horários, pela manhã e tarde. Os treinamentos acontecerão às terças e quintas-feiras, pela manhã, das 08 às 09 horas e das 09 às 10 horas. À tarde, das 14 às 15 e das 15 às 16 horas. As aulas ministradas à noite são exclusivas para os atletas que já fazem parte da equipe de competição.

Vale ressaltar que a equipe de ginástica de Trampolim vem alcançando importantes vitórias, como no ano passado, quando conquistaram o segundo lugar na competição nacional, a primeira disputada pelos atletas na capital de Sergipe, Aracaju. Além de ter conquistado 16 medalhas na disputa do Torneio Estadual da modalidade, com um troféu de terceiro lugar por equipe.

A secretária da pasta, Aline Gouvêa destaca o importante trabalho que está sendo realizado pela equipe de ginástica de trampolim e que o esporte é uma forma de gerar mais qualidade de vida e saúde para os cidadãos.

– Estamos ampliando a oferta de vagas para os alunos, pois temos uma extensa lista de espera. Sabemos que o esporte transforma vidas e o nosso maior objetivo é dar oportunidades para as crianças do município, de modo que possam praticar o esporte de forma saudável- falou a secretária.

A auxiliar técnica da equipe, Mariana Santos, afirmou que é importante que os pais e responsáveis pelos alunos que estão na lista de espera mantenham sempre os contatos telefônicos e dados atualizados.

– O projeto de ginástica de Trampolim que é oferecido de forma totalmente gratuita para os moradores de Pinheiral demonstra o compromisso do prefeito Ednardo Barbosa e da secretária da SEMECULT, Aline Gouvêa em promover oportunidade para os atletas. Temos a certeza de que os alunos serão integrados a nossa equipe e juntos iremos desenvolver em cada um o que há de melhor- disse.