GM encontra carro furtado abandonado em cemitério - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de novembro de 2022, 13:49 horas

Volta Redonda – Guardas municipais de Volta Redonda encontraram no Cemitério Municipal Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, um carro furtado. Os agentes chegaram ao local no domingo (20), o após agentes do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) receber uma denúncia.

O veículo estava sem uma roda dianteira e foi levado para a Delegacia de Volta Redonda. O dono do veículo foi avisado sobre a recuperação do carro.

– É o segundo automóvel que a Guarda Municipal recupera em uma semana, graças às denúncias feitas por cidadãos, que ajudam as forças de segurança no ordenamento da nossa cidade. Estão de parabéns o inspetor Saimon e o GM Mattos pelo trabalho executado e que proporcionou ao proprietário ter o seu carro novamente – disse secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.