GMs de Mangaratiba concluem Curso de Instrução de Armamento e Tiro

Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 14:08 horas

Mangaratiba – Agentes da Seção de Instrução Especializada da Guarda Civil Municipal de Mangaratiba (SIESP) acabaram de concluir uma nova formação no Curso de Instrutor de Armamento e Tiro. A capacitação foi realizada na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, e contou com a participação de dois instrutores da SIESP.

Com a formação, ambos agentes ficam aptos a instruir e replicar os conhecimentos adquiridos para outros agentes da Guarda Municipal. Além disso, a capacitação representa mais um passo importante para dar andamento ao processo de armamento da Guarda Municipal, gerando economia para os cofres públicos.

“Com este curso concluído, a Polícia Federal poderá homologar e credenciar nossos dois instrutores para realizar a formação de outros agentes de segurança pública em armamento e tiro. Eles irão ministrar a mesma instrução do curso de formação que participaram para os demais agentes da GCM. Com isso, economizaremos em média R$ 300.000,00 na formação em tiro, valor que seria pago a outros instrutores credenciados pela PF”, explica o Secretário de Segurança e Trânsito, Capitão Norberto Marques.

Vale lembrar que além do curso de Instrutor de Armamento e Tiro, os agentes também fizeram formações de armeiro básico, recarga de munição e atualização de protocolos de tiro tático.