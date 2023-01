GNV tem o menor custo por km rodado, exceto por elétricos - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 07:25 horas

Investimento no Kit, contudo, só vale a pena para carros que rodam muito, memso com desconto no IPVA

Volta Redonda – Em tempos de combustível caro, o consumidor que busca sempre o melhor custo/benefício precisa se armar de paciência e de calculadora. Considerando os preços de diferentes combustíveis nos postos da região, o DIÁRIO DO VALE calculou aproximadamente o custo por quilômetro rodado de carros a álcool, gasolina e GNV. Os carros híbridos e elétricos, que chegaram recentemente ao mercado, mereceram uma menção à parte.

Embora haja variações de acordo com cada modelo de veículo, sabe-se que, um litro de etanol permite que um carro rode em média sete quilômetros. Com a mesma quantidade de gasolina a distância é de dez quilômetros, e com um metro cúbico de GNV, doze quilômetros. O quilômetro rodado mais barato fica com o GNV, por R$ 0,432.

No entanto, os automóveis não vêm com o “kit GNV” de fábrica e a instalação pode custar até R$ 5 mil. Assim, considerando apenas a diferença no custo do quilômetro é preciso rodar quase 65 mil quilômetros para que o investimento “se pague”. No entanto, como o desconto no IPVA chega a 62,5%, um carro que pague R$ 1 mil de tributo tem desconto de R$ 625, o que corresponde a pouco mais de 12% do valor investido.

Assim, para calcular se vale a pena instalar o “Kit GNV”, o consumidor precisa calcular o preço do quilômetro rodado para seu veículo, com gás, gasolina e álcool. Depois disso, verificar o valor do desconto que o kit GNV vai gerar no IPVA. Assim, e sabendo quantos quilômetros vai rodar em média por mês, saberá em quantos anos o investimento vai retornar.

Álcool e gasolina

Embora o litro de álcool seja o mais barato entre os três combustíveis, seu preço por quilômetro rodado é o maior: considerando o menor constante da pesquisa do GasoRadar, o quilômetro rodado com álcool custa R$ 0,655.

Com gasolina, o preço do quilômetro fica em R$ 0,509, enquanto o quilômetro rodado mais barato fica com o GNV, por R$ 0,432. A diferença entre o GNV e a gasolina fica, então, em pouco mais de R$ 0,07.

Híbridos

Uma novidade no mercado são os carros híbridos, que combinam motor a combustão e elétrico. Com isso, automóveis de grande porte, que rendiam no máximo 10 quilômetros por litro, podem passar a rodar mais de 20 km/litro. O problema é o investimento: carros híbridos custam mais do que seus correspondentes “flex” ou a gasolina. É preciso saber o custo por quilômetro de cada modelo e a quantidade estimada de quilômetros rodados ao mês para definir se um híbrido é uma escolha que compense em termos econômicos.

Elétricos

Os carros puramente elétricos são anunciados como tendo um custo por quilômetro rodado dez vezes menor do que um carro similar a gasolina. NO entanto, como ainda há poucos pontos de recarga, o procedimento mais recomendado é que o consumidor tenha recarga domiciliar e complete a carga de seu carro ao chegar a sua casa, de acordo com a necessidade. Seria algo semelhante ao que se faz com o celular, com a diferença de que as autonomias de carros elétricos divulgadas por fabricantes variam entre 300 a 600 quilômetros por carga completa, o que torna desnecessário fazer recargas diárias, a não ser para quem roda muito.

No entanto, os carros elétricos ainda têm preços bem mais altos que seus correspondentes com motor a combustão, e mesmo que os híbridos. Então, é preciso pegar a calculadora para saber se vale a pena comprar um carro elétrico.

Preços de combustíveis

De acordo com os dados da GasoRadar, site especializado na pesquisa de preços de combustíveis, o preço do metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV) em Volta Redonda fica entre R$ 5,19 e R$ 5,69. O preço mais baixo foi registrado em um posto às margens da BR-393. Entretanto, esse estabelecimento fica oficialmente em Barra do Piraí, no bairro São Luís da Barra, que fica no Complexo Califórnia. O preço mais alto também foi encontrado às margens da BR-393, em um posto no bairro Dom Bosco. O GasoRadar apresenta somente os dez postos com menor preço para cada combustível.

Gasolina

O menor valor encontrado para a gasolina, em Volta Redonda, é de R$ 5,09, em um posto na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Casa de Pedra. A pesquisa, que se limita aos dez postos de preço mais baixo, apontou em décimo lugar, com preço de R$ 5,29, um posto na Avenida Amaral Peixoto. A variação é de 3,93%.

Etanol

O menor preço ao consumidor encontrado na pesquisa do GasoRadar foi de R$ 4,59, em postos nos bairros Casa de Pedra e Ponte Alta. O maior valor, de R$ 4,99, foi registrado nos bairros Casa de Pedra e Vila Mury. A variação é de 8,71%.