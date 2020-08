Gol de Arrascaeta garante primeira vitória do Flamengo no Brasileirão

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 21:35 horas

Equipe rubro-negra venceu o Coritiba por 1 x 0

Paraná – O Flamengo garantiu a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (15). A equipe rubro-negra enfrentou o Coritiba fora de casa, no Estádio Couro Pereira, e venceu por 1 x 0, com gol de Arrascaeta, aos 28 minutos do primeiro tempo.

O único gol da partida garantiu a primeira vitória para o Flamengo, que subiu para a décima posição, com três pontos. O Coritiba segue na lanterna, sem pontuação, e não conta com Renê Júnior para a próxima partida, após ter sido expulso no segundo tempo.

O Flamengo jogará contra o Grêmio, no Maracanã, no dia 19 deste mês, às 19h15, e o Coritiba visita o Corinthians pela quarta rodada do Brasileirão.