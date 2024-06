Golaço de PK coloca o Voltaço na liderança da Série C

Volta Redonda – O Volta Redonda é o novo líder do Campeonato Brasileiro da Série C. A vitória sobre o Caxias, neste domingo (23), no Estádio Raulino de Oliveira, garantiu a liderança provisória da competição com 22 pontos e 7 vitórias em 10 jogos. O gol da partida foi marcado por PK aos 16 minutos do segundo tempo. Ele chutou de fora da área, a bola bateu no travessão depois nas costas do goleiro Zé Carlos e balançou o fundo das redes.

Pouco mais de 620 torcedores compareceram ao Raulino de Oliveira. A renda da partida foi de R$ 5.320,00. A falta de apoio da torcida não tem atrapalhado os planos do técnico Rogério Correa. O Voltaço faz seu melhor início de competição desde 2017.

Agora, o Voltaço aguarda a partida entre Sampaio Correa e Athletic, no Estádio do Castelão no Maranhão, na quarta-feira (26). Caso o Sampaio Correa vença, o Voltaço segue na liderança da competição. O Athletic tem dois jogos a menos e 21 pontos em 8 partidas disputadas.

O próximo adversário do Volta Redonda será o Sampaio Correa, no sábado (29), também no Estádio Raulino de Oliveira. A partida terá início as 17h.

Primeiro tempo – O jogo foi bem movimentado no primeiro tempo. Apesar do domínio da partida e chegar no gol do Caxias, o Tricolor de Aço esbarrou nas defesas do goleiro Zé Carlos. Já o Caxias, teve três chances claras de gol. O goleiro Jean Drosny foi decisivo.

Segundo tempo – O segundo tempo da partida foi mais equilibrado. No entanto, o Volta Redonda foi mais eficiente. Aos 16 minutos PK acertou um chute de fora área e marcou um golaço. Aos 42, Bruno Barra recebeu na entrada da área e tentou finalizar a gol, mas mandou para fora.

Aos 45 minutos, o tempo fechou. Uma confusão entre as duas equipes provocou duas expulsões. Zé Vitor pelo Voltaço e Gabriel Silva pelo Caxias. A confusão se estendeu para as arquibancadas. As duas torcidas entraram em confronto, mas a ação rápida da Polícia Militar encerrou o assunto e a bola voltou a rolar. O juiz deu 8 minutos de acréscimos.

O jogo seguiu pegado e disputado, mas acabou mesmo com mais uma vitória do Esquadrão de Aço na Série C.