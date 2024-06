Goleada Histórica: Flamengo atropela o Vasco no Maracanã

Rio de Janeiro – O Flamengo não tomou conhecimento do Vasco da Gama, durante o ‘clássico dos milhões’ no Maracanã, na tarde deste domingo (2), pela sétima rodada do Brasileirão. A equipe rubro-negra venceu por 6 a 1, numa goleada histórica. O time cruzmaltino estreava o seu novo treinador, o português Álvaro Pacheco, e o rubro-negro, que vinha embalado após a classificação para as oitavas de final da Libertadores, buscava a vitória para se manter entre os primeiros colocados na tabela e conseguiu.

Essa foi a maior goleada aplicada pelo Flamengo em toda a história do clássico. No Brasileirão, a marca anterior era de 2000, com 4 a 0, com gols de Petkovic, duas vezes, Adriano e Edílson. Neste domingo, os gols foram de Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol

O Jogo

Como um bom clássico, a partida começou bem disputada. Aos 8 minutos, a zaga do Flamengo cortou mal e o atacante Veggeti em um lindo sem pulo, colocou a bola no canto do goleiro Rossi e abriu o placar para o Vasco.

O gol fez o jogo ganhar emoção, porque o Flamengo foi obrigado a ir para cima do Vasco. Chances foram criadas por ambos os times. A equipe da Gávea seguiu pressionando e logo conseguiu empatar o jogo. Maicon cortou mal, Arrascaeta recuperou a bola e Everton Cebolinha, aos 24 min, acertou um chutaço no canto direito de Léo Jardim.

Pouco tempo depois, Everton Cebolinha, fez bela jogada individual e cruzou para Pedro, que com o peito empurrou para as redes do Vasco, virando o placar aos 33 minutos.

Após a virada, o Flamengo intensificou a pressão e empurrou o Vasco para o seu campo defensivo.

Um dos destaques da partida, o atacante Everton Cebolinha, voltou a aparecer. Aos 43′, ele cobrou escanteio e encontrou David Luiz sozinho na marca de pênalti. O zagueiro rubro-negro acertou um preciso chute de primeira no canto de Léo Jardim.

A situação, que já não estava boa para o Vasco, ficou ainda pior aos 49 minutos, quando o zagueiro João Victor foi expulso após acertar um carrinho no tornozelo de De la Cruz.

O segundo tempo começou com o Flamengo criando e mandando no jogo. Aos 6′, Pedro deu um belo passe para Arrascaeta, que ganhou de Léo Pelé na corrida, e tocou com categoria na saída do goleiro do Vasco, marcando o quarto gol do Flamengo.

O rubro-negro seguiu pressionando e tomou conta de vez do jogo, protagonizando as principais ações. O uruguaio Arrascaeta novamente brilhou. Aos 28′, fez uma bela jogada individual e tocou para Bruno Henrique, que acertou um perfeito chute de primeira, ampliando a goleada do Flamengo no Maracanã.

E quem pensava que o massacre rubro-negro sobre o Vasco tinha acabado, se enganou. O lateral direito Wesley encontrou Gabigol dentro da área. O atacante se antecipou a defesa e escorou a bola para o jogo, dando números finais à goleada do Flamengo por 6 x 1, aos 44 minutos da etapa final.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Grêmio no dia 13, no Maracanã. Já o Vasco irá a São Paulo, enfrentar o Palmeiras, também no dia 13, no Allianz Parque.

Público Presente: 62.228

Público Pagante: 54.552

Renda: R$ 3. 402.389,00