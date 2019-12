Goleiro do São Paulo sai da prisão após decisão da Justiça

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2019, 08:40 horas

Jean Paulo Fernandes Filho ficará afastado da mulher e só poderá ter contato com as filhas sob supervisão de terceiros

Estados Unidos e São Paulo – Após audiência realizada em Orlando, nos Estados Unidos, o goleiro do São Paulo, Jean Paulo Fernandes Filho, foi solto. O jogador é acusado de agredir a esposa Milena Bemfica durante uma discussão, na madrugada da última quarta-feira (18).

Apesar de ter saído da prisão na quinta-feira, a situação de Jean no São Paulo continua a mesma: o clube ainda pretende rescindir o contrato do goleiro após o período de férias.

Jean continuará a ser processado na Flórida por crime de violência doméstica. Segundo o que foi decidido na audiência, ele terá que manter distância da esposa, Milena. A justiça permitiu que ele mantenha contato com as filhas, mas sob supervisão de terceiros.

O jogador poderá voltar ao Brasil e responder as acusações através de um advogado constituído nos Estados Unidos.

Prisão

Para sair da prisão, o jogador não precisou pagar fiança, porém ele deve comparecer no tribunal em audiências futuras e não se envolver em outras ações ilegais.

De acordo com a ocorrência registrada na quarta-feira, Milena Bemfica alegou que foi agredida com oito socos durante a briga do casal, na madrugada do mesmo dia, num hotel de Orlando, onde a família passava férias.

O policial que socorreu Milena perguntou às filhas do casal sobre o depoimento da mãe, que comprovaram sua versão.

Milena

Após a decisão da Justiça, Milena Bemfica, mulher de Jean, se manifestou nas redes sociais, afirmando que não deu queixa contra o atleta.

– Se eu desse, ele teria que pagar tudo aqui nos Estados Unidos, e eu não quero um futuro desse para as minhas filhas – relatou a mulher.