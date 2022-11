Goleiro Jefferson Luís projeta temporada 2023 do Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de novembro de 2022, 11:58 horas

Arqueiro é um dos onze campeões a permanecerem no elenco alvinegro

O Resende se apresentou para a temporada 2023 com onze campeões da Taça Rio 2022. Entre eles, o goleiro Jefferson Luis, que defendeu a cobrança de pênalti que deu o inédito título. O camisa 1, que também é revelado pelas categorias de base do clube, falou sobre este início de trabalho e projetou os desafios que a equipe terá no próximo ano. Além do Campeonato Carioca, o Gigante do Vale irá disputar a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.

– Será um ano de muitos desafios pela frente. Estamos muito motivados para trabalhar bastante e com uma grande expectativa para que seja uma temporada repleta de coisas boas – projetou.

A preparação do Resende teve início nessa segunda-feira, dia 21. Com isso, a equipe terá cerca de dois meses de treinamentos até a estreia no Estadual, que será em casa, diante do Fluminense. A Fferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) ainda não definiu a data da partida.

– O Resende oferece uma estrutura muito boa e quando mais cedo apresentarmos, mais entrosado podemos ficar. E isso é um ponto positivo que pode nos ajudar a fazer uma boa campanha no Estadual, assim como tivemos neste ano, quando conquistamos o inédito título da Taça Rio – destacou.