Gotardo Netto teve alta de hospital e foi transferido para o Rio

Volta Redonda – Em nota enviada à imprensa, o Hospital Hinja informou que o diretor da unidade Gothardo Lopes Netto, superou a crise hipertensiva, sofrida na última sexta-feira, recebeu alta e foi transferido para o Rio de Janeiro.

Gothardo foi preso em uma operação que culminou com o afastamento do governador do Estado do Rio, Wilson Witzel, por 180 dias, em decisão do ministro Benedito Gonçalves, do STJ (Supremo Tribunal de Justiça).

A defesa do médico, nos processos tributários iniciados no ano de 2016, informou que “está de posse de todos os documentos que revelam a regularidade de suas operações, para propor ao Ministro do Supremo Tribunal de Justiça a revogação de sua decisão monocrática”.

O ex-prefeito foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por pagamentos considerados suspeitos feitos ao escritório da primeira-dama Helena Witzel.

Ainda de acordo com a nota, o HINJA – referência em tratamento oncológico, pelo Sistema SUS – o atendimento aos pacientes continuará seguindo a normalidade, “de acordo com o compromisso de sua competente equipe profissional”.

-O HOSPITAL HINJA reafirma o seu compromisso assumido com a população da Região Sul Fluminense e garante que os atos recentes da Justiça serão devidamente esclarecidos e comprovada a lisura de todas as ações – conclui a nota.

Governador recorre ao STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, deu prazo de 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifestem sobre o pedido do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para retornar ao cargo. Após receber as informações, o ministro deverá decidir a questão. No sábado (29), a defesa de Witzel apresentou recurso para derrubar a decisão que determinou a medida.