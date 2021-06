Governador chega a Barra Mansa; veja o vídeo

Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 15:24 horas

Claudio Castro cumprirá uma série de agendas, acompanhado pelo prefeito e outras lideranças da cidade

Barra Mansa – O governador Cláudio Castro chegou há pouco a Barra Mansa. Ele está visitando obras e projetos desenvolvidos no município, acompanhado pelo prefeito Rodrigo Drable e outras lideranças regionais. O governador acompanhou a vacinação contra Covid-19, feita sem sistema de drive thru, no Parque da Cidade, no Centro da cidade.

Depois, o governador e o prefeito seguiram para as obras de readequação do Pátio de Manobras e melhorias na Santa Casa de Misericórida. O governador deverá falar sobre investimentos a serem feito no município em reunião com o prefeito no Palácio Barão de Guapi, Centro.

Campo Ferroviário

No início deste mês, Rodrigo Drable, acompanhado do secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de representantes da empresa Concremat, entregou o Termo Provisório de Ocupação de Imóvel Público aos proprietários das 17 casas instaladas no Campo do Ferroviário, no bairro Estamparia. O documento, assinado pelo prefeito e pelo superintendente Regional do DNIT no estado do Rio de Janeiro, Robson Carlindo, garante os direitos aos inquilinos em suas novas casas. As moradias foram concedidas às famílias que tiveram suas residências desapropriadas para que as obras do Pátio de Manobras continuassem.

Durante a entrega, Drable lembrou o empenho na construção das moradias e anunciou uma área de lazer próxima ao local.

Saúde

O Hospital Santa Casa de Misericórdia, receberá um novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI), permitindo o aumento de cirurgias cardíacas, oncológicas, entre outros procedimentos, e contará com novos leitos de UTI, centro cirúrgico e pronto socorro. Recentemente, o local já havia passado por melhorias e expansões para atendimento aos pacientes com Covid-19.

– O pronto socorro está sendo reformado e terá as mesmas características de uma unidade de saúde particular. “O que nós queremos é que o serviço do SUS em Barra Mansa tenha a mesma qualidade e a mesma cara do serviço privado”, destacou o prefeito Rodrigo Drable, durante vistoria à uma das etapas da obra, acompanhado do secretário de Saúde, o médico Sérgio Gomes, o provedor da Santa Casa, o médico Getúlio José Pereira e os vereadores Deco e Bruno Oliveira. As melhorias realizadas permitirão a oferta de procedimentos mais modernos e mais qualidade nos atendimentos médicos e clínicos.

O prefeito destacou que o novo CTI é resultado de um planejamento estratégico de longo prazo. “ O CTI está quase pronto. É importante dizer que as escolhas que nós fazemos na vida são decisivas. Lá atrás, muitas cidades optaram por terem hospitais de campanha que foram desmontados e perderam tudo. Porém, aqui em Barra Mansa fazemos um esforço muito grande na Santa Casa. Nós escolhemos investir na estrutura do hospital. Mesmo nesse momento difícil, pensamos em aumentar a capacidade de atendimento para o futuro e fazer um CTI de qualidade”.