Cláudio Castro autoriza concursos com 414 vagas para a Polícia Civil

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro autorizou, na última terça-feira (8), a abertura de concurso para quatro cargos na Polícia Civil: delegado (85 vagas), perito criminal (76), perito legista (251) e piloto policial (2 vagas). Os concursos serão realizados para reposição de vacância (para cargos que ficaram vagos). Na atual gestão, já haviam sido abertas mais de 3.200 vagas para sete cargos na Polícia Civil – que estava há 10 anos sem a realização de concurso.

A gestão Cláudio Castro tem feito um grande reforço à Polícia Civil, com a abertura de mais 414 vagas durante seu governo:

“Somos uma gestão que na história do Rio de Janeiro mais valorizou a Polícia Civil. Aproveito para deixar um recado para os investigadores: não esquecemos de vocês. Tivemos a questão dos vetos do Progap, mas continuamos lutando para derrubar esses vetos e aumentar ainda mais o quadro da Polícia Civil. Seguimos avançando, fortalecendo as instituições e cuidando da nossa população”, disse Cláudio Castro.

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, destacou o reconhecimento da atual gestão na instituição:

“Sem dúvida nenhuma, essa autorização de abertura de concursos feita pelo governador Cláudio Castro é um grande upgrade para a Polícia Civil. E não é só a instituição que é beneficiada, mas também a população do nosso estado que pode contar com um efetivo policial que trabalha em defesa de quem precisar “, concluiu Felipe Curi.