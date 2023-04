Governador Cláudio Castro encerra missão a Londres participando do último dia da Conferência do Lide

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 17:59 horas

Castro assistiu, nesta sexta-feira (21), os debates sobre economia e desenvolvimento social

Londres – O governador Cláudio Castro acompanhou, nesta sexta-feira (21), os painéis do último dia da Conferência do Lide, em Londres. O evento reuniu mais de 250 empresários e autoridades brasileiras e europeias para debater economia e o crescimento dos países e do agronegócio.

“É sempre importante nos atualizarmos sobre o cenário econômico atual e como ele atinge todos os setores que auxiliam o desenvolvimento social, as políticas públicas e, claro, a população. A troca de ideias e experiências com grandes nomes do mercado e outras autoridades nos dá a oportunidade de replicar as boas iniciativas na gestão estadual”, ressalta o governador.

Nos painéis, foram discutidos os novos instrumentos financeiros como fatores de desenvolvimento das nações, com foco no papel das moedas digitais e as perspectivas de inflação, juros e câmbio. As novas regras fiscais para acelerar a economia do Brasil e o agronegócio também foram temas do Lide.

Entre os palestrantes de hoje, estavam o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles; o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida; o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Carlos Fávaro; e o presidente da UK Finance, Robert Wigley.

Em palestra durante a manhã desta quarta-feira (20), o governador Cláudio Castro foi um dos principais expositores do Lide. Ele destacou a expansão da economia fluminense e ressaltou que o Rio de Janeiro tem atraído mais investidores internacionais graças à estrutura jurídica e regulatória sólida, que proporciona um ambiente de negócios seguro e estável.

Também participaram do último dia do Lide os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione; de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah; de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal; e de Transformação Digital, Mauro Farias; o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar; e o subsecretário de Comunicação Social, Igor Marques.