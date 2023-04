Governador Cláudio Castro fala sobre vocação do Rio para grandes negócios

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 09:50 horas

Estado do Rio – Durante o Seminário Diálogos RJ, realizado pela editora Globo, no Centro do Rio, nesta quinta-feira (27), o governador Cláudio Castro falou sobre a vocação do estado para os grandes negócios e o resgate da credibilidade, o que favorece a atração de empresas e criação de empregos.

“Números mostram que há um cenário econômico diferente no Rio de Janeiro. Em 2022, conquistamos o terceiro lugar no ranking nacional de abertura de empreendimentos, com mais de 295 mil novos negócios. Foram mais de 194 mil empregos formais criados. Além disso, somos o segundo maior mercado consumidor”, destacou Cláudio Castro, lembrando que o estado está passando por um momento de recuperação. “Temos uma indústria forte, um comércio forte e tivemos a coragem de tomar as decisões certas na hora certa”, emendou.

O presidente da Firjan, Eduardo Eugênio, lembrou ainda que o Rio, que possui o segundo maior parque industrial do Brasil, tem potencial para se tornar um hub de energia verde. E ressaltou a importância do trabalho integrado entre o Poder Público e a iniciativa privada. “Se o Governo estruturar um município, por exemplo, dando condições e infraestrutura local, a indústria vai querer ir para lá e assim vai gerar mais emprego e desenvolvimento econômico. Temos que andar todos juntos”, reforçou.

Avanços em infraestrutura

Na segunda parte do evento, foram discutidos os desafios para a geração de emprego e renda no futuro. Para o secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione, o estado está no caminho certo. “Estamos muito acima de outros estados, principalmente em infraestrutura e desenvolvimento econômico. Fomos o primeiro estado a tirar do papel o Marco Legal do Saneamento e a concessão de saneamento feita aqui virou modelo para outros estados. Em menos de dois anos essa iniciativa já gerou cerca de 10 mil empregos. E a expectativa é que a novas concessionárias gerem cerca de 25 mil postos de trabalho ao longo de todo o processo. O Rio vem fazendo o seu papel e no ranking nacional, segue entre os estados que mais geram postos de trabalho formal”, disse Miccione.

Ao final da reunião, o CEO da Prumo Logística, Rogério Zampronha, lembrou os esforços do Governo do Estado para alavancar diferentes setores. “A transição energética será fundamental para o futuro do país e do estado do Rio. O estado é fundamental para prover as condições que criem um cenário ideal para que a iniciativa privada prospere na geração de emprego e riqueza. O estado não tem que resolver a vida de todo mundo. Temos que ajudar o governo a fazer o melhor uso dos recursos para colocar o Rio no lugar que ele merece”, destacou.