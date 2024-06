Governador Cláudio Castro visita Quatis nesta sexta-feira (7)

Quatis – O município de Quatis recebe nesta sexta-feira (7) a visita do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Durante sua passagem pelo município, o governador vai visitar obras na cidade, que tiveram apoio do governo estadual, e entregar obras e serviços já finalizados. A chegada de Castro a Quatis está marcada para as 13 horas, informou a prefeitura.

A programação começa com a visita à obra de contenção de encostas, na RJ 159, estrada que liga os municípios de Quatis (RJ) e Passa Vinte (MG). Às 13h30, a prefeitura fará a entrega oficial das obras de asfaltamento na Saída 298, na estrada que liga Quatis à Vargem Grande, com a presença do governador.

Ainda de acordo com o governo municipal, Castro também tem uma visita marcada no futuro Bairro Industrial da cidade, a antiga Zona Especial de Negócios (ZEN), localizado na estrada Quatis x Floriano, onde foram realizados serviços de infraestrutura.

A cerimônia principal será a entrega simbólica do cheque de quase R$ 17 milhões, repassados pelo Governo do Estado, para a construção do futuro Hospital Municipal de Quatis, o Hospital do Povo. O evento está marcado para acontecer às 14h30, no terreno do futuro hospital, localizado na entrada da cidade. O evento será aberto ao público.