Governador destaca a expansão da economia fluminense na Conferência do Lide, em Londres

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 10:26 horas

Segundo Cláudio Castro, a carteira de investimentos gerada por meio de incentivos de ICMS é uma das apostas do governo para garantir o desenvolvimento do Estado do Rio

Estado do Rio – As perspectivas econômicas do Estado do Rio de Janeiro, com as novas carteiras de investimentos em diversas áreas e a recuperação da credibilidade internacional, foram ressaltadas, nesta quinta-feira (20/04), pelo governador Cláudio Castro na Conferência do Lide – Grupo de Líderes Empresariais, em Londres. Além do governador, estão presentes também o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar. Uma das apostas do Governo do Rio é o incentivo de ICMS para empresas interessadas em investir no estado, o que pode gerar cerca de R$ 1,7 bilhão em negócios nos próximos cinco anos.

– No Lide, temos a oportunidade de compartilhar ideias e experiências com empresários e autoridades importantes. E também apresentar os avanços do Estado. Hoje, o Rio é um estado com a economia em expansão e muitas oportunidades de negócios. São mais de R$ 100 bilhões de investimentos privados e públicos em andamento. Vamos ainda aplicar R$ 400 milhões para a revitalização de distritos industriais já consolidados e para a implantação de 18 novos empreendimentos – explicou o governador.

Facilidade na abertura de empresas

Durante o painel “Fatores de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil – Perspectivas de ambiente de negócios e confiança de investidores”, Castro ressaltou que o Rio de Janeiro tem atraído investidores internacionais. Segundo o governador, o estado possui estrutura jurídica e regulatória sólida em um ambiente de negócios seguro e estável. Além disso, o governo oferece processos simplificados para a abertura de empresas em até duas horas.

– A parceria internacional é de extrema importância para o Rio de Janeiro em vários aspectos, desde a economia até a cultura e o turismo. Temos uma história rica, que nos tornou um importante centro econômico do Brasil. O Rio está em 3º lugar no ranking nacional de abertura de empreendimentos em 2022: mais de 295 mil. Apenas em março deste ano, registramos recorde com 6.709 novos negócios. Também criamos, no ano passado, mais de 194 mil empregos – disse Cláudio Castro.

Lide reúne 250 empresários

O painel sobre desenvolvimento também contou com a participação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado; o presidente do conselho da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Roberto Santos; e o presidente da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney. A palestra foi mediada pelo editor para a América Latina do Financial Times UK, Michael Stott. Até sexta-feira (21/04), o Lide reúne 250 empresários, investidores e autoridades para debater o tema “Oportunidades do Brasil no Reino Unido e na União Europeia”.

– Estamos levando, de maneira inovadora para diversos países, importantes e respeitadas lideranças de diversos segmentos e poderes. Certamente, o resultado das discussões trará reflexos positivos para o Brasil, especialmente na imagem e captação de novos investimentos – afirmou o presidente do Lide, o empresário João Doria Neto.

Também participaram do Lide os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione; de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah; de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal; e de Transformação Digital, Mauro Farias; e o subsecretário de Comunicação Social, Igor Marques.