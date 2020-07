Governador do Rio visita aeroporto de Angra dos Reis nesta quinta-feira

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 17:28 horas

Angra dos Reis – Wilson Witzel, governador do estado do Rio de Janeiro, visitou o aeroporto de Angra dos Reis nesta quinta-feira (23), e conheceu o projeto de ampliação do local, uma parceria entre os governos federal e estadual. Segundo o governo do estado, o processo licitatório para o início do conjunto de obras está em andamento na Secretaria de Estado de Transportes e deve ser concluído em setembro.

– A nossa intenção é incentivar o turismo na Costa Verde com a criação de voos comerciais no aeroporto de Angra dos Reis. Por isso, a ampliação da capacidade do local é importante – ressaltou o governador.

O Ministério de Infraestrutura investirá R$ 29 milhões nas obras, que têm previsão de serem concluídas em 2021. O projeto prevê a ampliação da pista de pouso e decolagem e do Patio de Aeronaves, além da construção de nova Pista de Taxi. O aeroporto é administrado pelo Estado e concessionado à operação pela Angra Aeroporto.

– O aeroporto já passou por algumas melhorias, mas o novo projeto inclui uma reformulação total da infraestrutura, além da instalação de modernos equipamentos que garantem mais segurança, como a estação meteorológica automática, a primeira do país, cedida pelo governo federal. Isso permitirá que o aeroporto atenda a um público mais amplo, já que receberá aeronaves de médio porte. Também queremos construir, no futuro um novo terminal de passageiros – disse o secretário de Transportes, Delmo Pinho.

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, agradeceu a parceria do Governo do Estado no fortalecimento do turismo em projetos como a ampliação do aeroporto e o reforço do patrulhamento ostensivo com a inauguração da UPP.

– Sem segurança, não temos saúde e turismo. A cidade estava oprimida pela criminalidade e hoje conta com uma política de segurança inovadora, que une policiamento a ações sociais. Devolvemos o direito de ir e vir à população. Além disso, estamos tirando do papel o projeto de ampliação do aeroporto, um pedido antigo da sociedade – disse o prefeito.