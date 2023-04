Governador em exercício, Thiago Pampolha sanciona lei para o descarte de óleo de cozinha

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 15:58 horas

Estado do Rio – A lei sancionada nesta terça-feira (18) pelo governador em exercício, Thiago Pampolha, determina que supermercados e hipermercados passem a receber o óleo usado em fritura. O texto ainda será regulamentado, mas determina que os estabelecimentos comerciais e a indústria responsável pela produção e distribuição do óleo passem a destinar adequadamente o resíduo, além de divulgar informações sobre a necessidade da coleta.

Também serão feitas campanhas com o intuito de informar a população sobre os riscos ambientais causados pela destinação inadequada dos resíduos. O óleo coletado deverá ser encaminhado a pequenos fabricantes de derivados.

“Óleos descartados incorretamente podem contaminar a flora, a fauna, os mananciais e também os solos, prejudicando a biodiversidade e o equilíbrio ambiental, além de contribuir para o efeito estufa. Um litro de óleo de cozinha, por exemplo, pode contaminar até 25 mil litros de água se não receber a devida destinação. Por isso é fundamental promover iniciativas para o descarte correto desse material”, destacou Pampolha, acrescentando que, em caso de descumprimento das regras, serão aplicadas penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. A multa será revertida para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Feprocon).

https://www.instagram.com/p/CrMDhvBJMsu/