Governador inaugura a primeira Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Piraí

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 08:36 horas

Estado dará suporte mensal de R$ 900 mil para saúde do município do Sul Fluminense

Barra do Piraí – O governador Wilson Witzel participou, neste sábado (20), da inauguração da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H) de Barra do Piraí, ao lado do prefeito do município, Mário Esteves. Ele anunciou que o governo do estado destinará R$ 900 mil por mês para a gestão da unidade, que será feita com a parceria da prefeitura.

– Fico muito feliz, porque essa região de Barra do Piraí não tinha uma unidade moderna de atendimento emergencial. O prefeito Mário Esteves, desde que assumiu a Prefeitura, tem mantido uma preocupação constante com a saúde. E a nossa prioridade são as políticas públicas fundamentais: segurança, saúde, educação e a nossa cultura, que sofreu muito com a pandemia – declarou Witzel.

O governador visitou a unidade acompanhado do secretário de Governo, Comunicação e Relações Institucionais, Cleiton Rodrigues, além de autoridades e deputados estaduais e federais, que ajudaram na obtenção dos recursos da obra, por meio de emendas parlamentares

A UPA 24 horas foi construída no terreno onde funcionava o antigo polo de emergência e recebeu equipamentos novos. Contando com três clínicas, a unidade ampliou sua capacidade de leitos semi-intensivos (sala amarela) e intensivos (sala vermelha).

– O trabalho em conjunto com o governo do estado propiciou uma verdadeira transformação na saúde de Barra do Piraí. Sem esse apoio técnico, isso seria muito difícil – afirmou o prefeito Mário Esteves.