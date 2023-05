Governador já está no Hospital Regional Zilda Arns para entrega das ambulâncias

Matéria publicada em 6 de maio de 2023, 11:42 horas

Volta Redonda – O governador Cláudio Castro já está no Hospital Regional do Médio Paraíba Dra Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, para a entrega das ambulâncias. Um total de 14 ambulâncias serão entregues, neste sábado (6), pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na região do Médio Paraíba.

Além do governador, o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho e autoridades locais participam do evento. As cidades beneficiadas com a UTIs móveis são: Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença, Pinheiral, Piraí, Barra Mansa, Porto Real e Quatis. As entregas fazem parte do programa Samu 100% RJ, que está ampliando o serviço para todo o Estado do Rio. Ao todo serão 249 UTIs para os 92 municípios.