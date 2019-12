Governador participa de vídeo conferência com o prefeito de Angra

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 15:19 horas

Rio de Janeiro – O governador Wilson Witzel, na tarde desta segunda-feira (23), participará de uma videoconferência com prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão.

Na oportunidade, Witzel vai anunciar instalação de três Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), que deverão ficar em Garatucaia, Serra D’Água e Mambucaba. A assessoria de imprensa do Palácio Guanabara ficou de emitir uma nota informando o motivo que impossibilitou o governador de viajar para Angra dos Reis.

Ainda de acordo com a assessoria, três secretários estaduais, como o de Polícia Civil, estão em Angra e participarão do encontro com o prefeito.

A intenção da investida é dar maior segurança para quem chega não apenas em Angra dos Reis, mas também em Paraty e Mangaratiga. As três cidades juntas formam a região da Costa Verde.

Um dos episódios mais violentos ocorreu no dia 15 deste mês, no bairro do Frade, em Angra dos Reis. Os intensos confrontos são principalmente entre traficantes de facções criminosas, que disputam o domínio dos pontos de venda de drogas na localidade.