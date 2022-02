Governador visita Barra Mansa e anuncia investimentos de R$ 240 milhões

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2022, 07:59 horas

Barra Mansa – Antes de cancelar a agenda de visitas às cidades da Região Sul Fluminense, por conta das chuvas em Petrópolis, o governador Cláudio Castro esteve em Barra Mansa. Acompanhado do prefeito Rodrigo Drable, Castro anunciou um pacote de investimentos de R$ 240 milhões para o município e participou de inaugurações, na tarde dessa terça-feira, 15.

Na lista de obras a serem executadas consta a canalização do Córrego Laranjeiras (bairro Vista Alegre), orçada em R$35,1 milhões; remodelação do Centro, shopping a céu aberto, pontos de ônibus, com o custo de R$72,3 milhões; pavimentação na Avenida Presidente Kennedy (Ano Bom), em R$6,8 milhões; parque da Cidade – infraestrutura, modernização e implantação de equipamentos e uma nova escola para deficientes, no valor de R$ 62 milhões; pavimentação de R$ 2,3 milhões; Restaurante Popular – reforma e atualização, com o custo de R$ 4,5 milhões; contenção na Vila Coringa – Rua Major José Bento, R$1,8 milhão; adutora de água na Região Leste, R$7,2 milhões; córrego Antônio Elias Arbex (Boa Vista 2), R$3,8 milhões; pavimentação de vias no Verbo Divino, Eduardo Junqueira e adjacências, R$2,3 milhões; Bacia hidrográfica do Rio Barra Mansa – barragem temporária de R$20 milhões – elaboração do projeto já autorizado pelo Governo do Estado.

Há ainda recursos previstos para o Hospital Municipal – aquisição do Hospital Menino Jesus e implantação de diversos equipamentos públicos como central de imagens, hospital dos olhos, orçados em R$24 milhões

Cláudio Castro, Rodrigo Drable e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, visitaram ainda a planta industrial da ArcelorMittal da cidade, maior produtora de aço do país e líder global do setor. A empresa receberá aporte de R$1,3 bilhão anunciado para a unidade Sul Fluminense. Os investimentos vão gerar 1,2 mil postos de trabalho no pico da obra, criando oportunidades de desenvolvimento para a região. Os recursos contemplam o aumento de produção e a ampliação do portfólio de produtos da unidade, que completa 85 anos de atividades e é uma das mais antigas do Grupo.



Casa do Trabalhador

Barra Mansa ganhou um importante centro de reciclagem profissional. A Casa do Trabalhador, que foi inaugurada nesta terça-feira, 15. No local serão oferecidos cursos de capacitação visando preparação e reinserção do profissional no mercado de trabalho. A unidade está localizada no pátio da prefeitura, na Rua Luis Ponce, 263, no Centro. O local funciona das 8h às 16h30. A Casa do Trabalhador é um programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de implementar políticas de trabalho, emprego e geração de renda.



Núcleo de Atendimento à Vítima

Um polo da Secretaria Estadual de Assistência à Vítima funcionará na sede da Prefeitura de Barra Mansa. Este será o primeiro núcleo de atendimento de todo o Sul Fluminense. O local oferecerá serviços psicossociais de auxílio a idosos, pessoas em situação de violência, agentes de segurança, entre outros. O local também foi inaugurado hoje.



Condomínio Industrial

Através de parceria com a Codin (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Barra Mansa prepara áreas do Condomínio Industrial para receber empresas. Localizada à margem da Rodovia Presidente Dutra, a área possui mais de 700 mil m², dos quais 300 mil são planos e com infraestrutura. A área também possui ramal ferroviário e já está com as devidas licenças ambientais. Ainda há abundância de recursos naturais no local, como fontes de água mineral.



Escola Vocacionada

Através de parceria entre a Prefeitura de Barra Mansa e o Governo do Estado, a cidade irá ofertar o Ensino Médio integrado, a partir da próxima semana. A ideia é conceder ensino e aprendizagem também ao aluno do sexto ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio, com uma escola totalmente integrada e em tempo integral, inclusive com continuidade das atividades relacionadas ao Projeto Música nas Escolas. Essas unidades ficarão no Ciep 485, no Bom Pastor, que será a vocacionada à música, e o Ciep 483 – Ada Bogato, no Paraíso de Cima, que é ligada ao socioambiental.

O Fórum dos Prefeitos estava na programação, mas precisou ser cancelado devido a um desastre natural ocorrido em Petrópolis por conta das chuvas. O governador precisou se deslocar com sua comitiva para a cidade serrana para avaliar a situação.