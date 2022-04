Governador visita Piraí, Paracambi e Paty do Alferes para inaugurações e repasses

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 20:15 horas

O governador Cláudio Castro cumpre agendas em diferentes municípios fluminenses nesta quarta-feira (27/04). Em Paty do Alferes, ele anuncia a destinação de R$ 20 milhões para construção do Hospital Municipal, que terá 58 leitos, e inaugura uma unidade do Detran e de uma Casa do Trabalhador. Em Piraí, anuncia apoio financeiro de R$ 5 milhões para compra de equipamentos e mobiliário para o Hospital Flávio Leal Castro.

Castro ainda entrega cheques simbólicos dos repasses de recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento aos municípios de Piraí e Paracambi. Além disso, assina Termos de Cooperação Técnica para obras de reforma, ampliação e readequação de diversos equipamentos públicos.

SERVIÇO:

Piraí

– Entrega de cheques simbólicos dos repasses de recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento.

– Entrega de cheque de R$ 5 milhões para compra de equipamentos e mobiliário para o Hospital Flávio Leal.

– Assinatura do Termo de Adesão para Construção de 50 unidades habitacionais.

Horário: 12h30

Endereço: Prefeitura de Piraí. Praça Getúlio Vargas

Paracambi

– Entrega de cheque simbólico dos repasses de recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento.

– Assinatura de Termos de Cooperação Técnica para Reforma, Ampliação e Adequação de diversos equipamentos públicos.

Horário: 16h30

Endereço: Clube Municipal Cassino – Praça Castelo Branco, bairro Fábrica

Paty do Alferes

– Inauguração do Detran

– Inauguração da Casa do Trabalhador

– Assinatura de termos de cooperação técnica para construção do hospital municipal no valor de R$ 20 milhões e para Reforma, Ampliação e Adequação de diversos equipamentos públicos.

– Assinatura do Termo de Adesão para a construção de 50 unidades habitacionais.

Horário: 18h00

Endereço: Mercado Produtor de Paty do Alferes – Avenida Brasil, 457/423, Novo Arcozelo