Governador Witzel inaugura colégio militar em Resende

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 16:26 horas

Unidade, instalada dentro do Complexo das Agulhas Negras, em Resende, funcionará em horário integral e terá parceria com a Polícia Militar

Estado do Rio– O governador Wilson Witzel inaugurou, na tarde desta terça-feira, dia 28, mais um colégio vocacionado ao ensino cívico-militar. Essa é a quarta unidade aberta nas últimas três semanas. Batizado de Colégio Estadual Aníbal Benévolo, no Complexo da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, o local funcionará em horário integral e terá parceria com a Polícia Militar.

– Esse novo programa escolar no Estado do Rio de Janeiro traz diversos benefícios. Pela própria natureza dos alunos, essa unidade será diferenciada. Companheirismo e união estão entre os valores que serão importantes na vida dos alunos e que serão ensinados aqui. Já inauguramos 17 unidades deste tipo e o objetivo é chegar a 100 – afirmou o governador.

Durante as aulas, os estudantes da nova escola de Resende terão disciplinas que constam na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de conhecimentos específicos do eixo vocacionado ao ensino cívico-militar. Além desta unidade, outras três foram inauguradas nas últimas semanas, nas cidades de São Gonçalo, que recebeu duas escolas, e Rio Bonito, com uma.

– Em um ano, foram inauguradas mais escolas do que nos últimos 17 anos. Além disso, todas as unidades existentes receberam recursos para melhorias. Com essa em Resende, chegamos a 13 abertas em 2020. Isso demonstra o compromisso do governo com o futuro. Outras medidas também estão sendo realizadas. Hoje, 60% das unidades são climatizadas. No começo de 2019, eram apenas 4%. O objetivo é alcançar 100% – destacou o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes.

Para Nauã Rabello Navarro, de 15 anos, morador de Itatiaia, a expectativa é que o ensino específico colabore com o seu futuro.

– Quero seguir carreira militar e estou muito ansioso para começar a estudar nesse espaço. Tenho certeza que essas matérias que vou aprender aqui vão me ajudar a realizar meu sonho, que é ser da Aeronáutica – contou.