Governo acredita que alta do dólar é temporária, diz Alckmin

Nacional – Nesta quinta-feira (13), o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo está confiante de que a recente alta do dólar é temporária e que a cotação da moeda vai cair. A declaração veio após o dólar ultrapassar R$ 5,40 pela primeira vez desde janeiro de 2023. “Nós temos absoluta confiança de que o dólar vai cair, isso é coisa momentânea”, disse Alckmin.

Desde o final do ano passado, o dólar tem subido. Em dezembro, a moeda estava em torno de R$ 4,80. Recentemente, o valor foi impulsionado por um discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o equilíbrio das contas públicas com aumento de arrecadação, e pela devolução de uma medida provisória (MP) pelo Congresso. Essa MP limitava a compensação que empresas podiam fazer do PIS e Cofins, e o governo esperava arrecadar R$ 29,2 bilhões com isso. Outro fator que aumentou a tensão foi a decisão do Federal Reserve (Banco Central dos EUA) de não cortar a taxa de juros, sinalizando um possível cenário recessivo para as economias americana e global.

Alckmin destacou que o governo está comprometido com o equilíbrio das contas públicas e explicou que a MP foi uma medida para manter a responsabilidade fiscal. “O governo do presidente Lula tem compromisso com o arcabouço fiscal”, afirmou, referindo-se a uma decisão do ministro Cristiano Zanin do STF que suspendeu um processo sobre a desoneração de impostos até 2027. Em relação ao Congresso, Alckmin elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e afirmou que o governo está empenhado em melhorar a arrecadação e aumentar a eficiência nos gastos públicos.

As declarações foram feitas durante o FII Priority Summit, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, evento que busca atrair investimentos estrangeiros. Alckmin mencionou uma recente viagem à Arábia Saudita e expressou otimismo sobre futuros investimentos no Brasil. Ele também destacou aspectos positivos da economia brasileira, como a redução do risco-país, controle da inflação e queda do desemprego. Além disso, mencionou a competitividade da agricultura e a diversidade da indústria brasileira.

Alckmin comentou que a reforma tributária pode aumentar o PIB em 12% nos próximos 15 anos e reafirmou o compromisso do Brasil com um desenvolvimento inclusivo. Questionado sobre a taxa de câmbio, Alckmin disse que a recente alta do dólar é transitória e que o Brasil tem uma economia sólida. Ele também espera que a taxa básica de juros, a Selic, continue a cair. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) será em 18 e 19 de junho. A decisão do Copom é crucial para a economia, já que uma taxa de juros mais baixa pode estimular o crescimento econômico.

Alckmin está como presidente interino devido à viagem de Lula à Europa, onde participa de reuniões da OIT e do G7. Durante este período, Alckmin assinou um decreto que zera o IPI para itens doados ao Rio Grande do Sul, que enfrenta uma crise devido às chuvas. A medida é válida até o final do ano. Com informações da Agência Brasil.