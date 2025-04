Governo anuncia segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado com mais de 3 mil vagas

País – O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou nesta segunda-feira (28) a realização da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que ofertará 3.352 vagas em 35 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Desse total, 2.180 vagas serão para preenchimento imediato, enquanto outras 1.172 comporão cadastro reserva, com provimento previsto em curto prazo.

O anúncio foi feito pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante entrevista coletiva.

“O CPNU é uma política pública de sucesso, inovadora, que reforça a certeza do nosso governo de que a garantia de bons serviços públicos à população está ancorada nas pessoas que fazem o nosso Estado funcionar no SUS, nas escolas, na segurança pública, no licenciamento e na proteção ambiental, na assistência social, enfim, em todas as áreas”, afirmou a ministra.

A segunda edição do CPNU terá 2.844 vagas para nível superior e 508 para nível intermediário. Os cargos serão organizados em nove blocos temáticos, mantendo o sistema de inscrição já adotado na primeira edição, com definição de lista de preferência dentro do bloco escolhido.

As provas serão aplicadas em 228 municípios de todas as regiões do Brasil, reforçando o caráter nacional e o objetivo de democratizar o acesso ao serviço público.

Etapas e mudanças no CPNU 2

Entre as novidades, o CPNU 2 será dividido em duas etapas de aplicação de provas. A primeira, marcada para o dia 5 de outubro de 2025, será destinada às provas objetivas para todos os candidatos inscritos. Já a segunda fase, prevista para 7 de dezembro, será exclusiva para os candidatos habilitados na etapa anterior e convocados para a realização das provas discursivas.

A convocação da segunda fase contemplará até nove vezes o número de vagas disponíveis em cada cargo, tanto na ampla concorrência quanto nas cotas para pessoas negras e com deficiência.

Como exemplo:

Para um cargo com 100 vagas no total, sendo 75 de ampla concorrência, 20 para pessoas negras e 5 para pessoas com deficiência, serão convocados até: 675 candidatos da ampla concorrência 180 candidatos negros 45 candidatos com deficiência



Outra mudança importante diz respeito à segurança: todas as páginas das provas contarão com código de barras individualizado para identificação dos candidatos.

Carreiras em destaque

O concurso irá selecionar servidores para duas novas carreiras transversais criadas pelo governo federal, ambas geridas pelo MGI. São elas: a carreira de Analista Técnico de Justiça e Defesa (250 vagas) e a de Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico (250 vagas).

A primeira carreira atenderá órgãos como o Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Gabinete de Segurança Institucional (GSI), com o objetivo de suprir lacunas em áreas administrativas e estratégicas que até então não contavam com carreira própria.

Já a segunda carreira será voltada ao fortalecimento de políticas públicas de desenvolvimento regional, agrário e econômico. A proposta é reunir profissionais de diferentes áreas de formação com atuação transversal em diversos órgãos da administração.

Outro destaque é a abertura de 1.000 vagas para Analistas Técnicos Administrativos (ATA), com previsão de provimento logo após a homologação dos resultados. Esses profissionais serão distribuídos com base no Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT), que está em andamento e busca alinhar a entrega dos serviços públicos à real necessidade de pessoal qualificado.

As agências reguladoras também terão seus quadros reforçados. Nove delas participarão do certame, com a oferta de 60 vagas de nível superior e 340 de nível médio — incluindo, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração (ANM).

Vagas por região

A distribuição regional das vagas também é um dos pontos de destaque do CPNU 2. Estão previstas:

Rio de Janeiro: 315 vagas (INTO, INC, INCA, Biblioteca Nacional e outros órgãos)

São Paulo: 65 vagas (Fundacentro)

Pará: 66 vagas (Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de Primatas)

Pernambuco: 20 vagas (Fundação Joaquim Nabuco)

Demais vagas serão destinadas a órgãos com sede em Brasília

Cronograma previsto