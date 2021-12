Governo atende pedido de Noel de Carvalho e vai reformar 37º BPM

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2021, 18:50 horas

Resende- A sede do 37º BPM, de Resende, vai passar por reforma geral. Os serviços foram incluídos a pedido do deputado estadual Noel de Carvalho (PSDB) no pacote de obras do Governo Estadual para vários quartéis da PM em todo o estado.

O lançamento do projeto foi nesta quarta-feira (22), no 4º BPM, no bairro de São Cristóvão, no Rio, em solenidade da qual Noel de Carvalho participou com o governador Cláudio Castro e os secretários estaduais de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, e da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

“Esta reforma é uma obra fundamental para garantir melhores condições de trabalho para os nossos policiais”, afirmou o deputado. Noel lembrou que a sede do batalhão foi construída pela Prefeitura de Resende quando ele era prefeito. “É uma alegria agora participar deste processo para a reforma do batalhão”, completou o deputado.

O Governo Estadual vai investir o total de R$ 126 milhões no pacote de obras, que vai beneficiar 55 unidades da Polícia Militar. Serão reformados telhados, alojamentos, ranchos e as fachadas. Segundo o secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, “é o maior investimento da história do Estado do Rio nos batalhões da Polícia Militar”.

Melhoria da segurança em Penedo

O deputado estadual Noel de Carvalho aproveitou o evento para debater com o comandante da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, problema da segurança pública da Região das Agulhas Negras. Atendendo solicitações de associações de moradores de Penedo, o deputado solicitou ao coronel que o policiamento na área seja reforçado.

Segundo o deputado, o coronel se comprometeu a analisar medidas para melhorar a segurança de Penedo. Os dois também conversaram sobre o projeto da Câmara de Dirigentes Lojistas Itatiaia Resende, para implementação de um sistema de câmeras de vigilância no comércio de Resende. A intenção é melhorar a segurança para os consumidores e lojistas da cidade. O coronel Luiz Henrique informou ao deputado, que já autorizou ao comando do 37º BPM a adotar as medidas necessárias para implementar o projeto.

“São conquistas importantes para a segurança pública da Região das Agulhas Negras”, afirmou Noel de Carvalho, que agradeceu o empenho do comandante da Polícia Militar no atendimento das reivindicações por ele encaminhadas à corporação.