Governo do Estado atua no desabamento de prédio de três andares em Nilópolis

Matéria publicada em 24 de outubro de 2021, 13:33 horas

Nilópolis – Equipes de três quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o socorro às vítimas do Equipes de três quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o socorro às vítimas do desabamento de um prédio de três andares em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na manhã deste domingo (24). Militares das unidades de Nilópolis, Nova Iguaçu e Ricardo de Albuquerque atuaram no resgate. Ao todo, foram registradas quatro vítimas – três pessoas, com vida, foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Um homem morreu no local. As buscas já foram encerradas e a atuação passa agora para a Defesa Civil municipal.

– Presto minha solidariedade às vítimas deste acidente. Determinei que a estrutura do Estado esteja à disposição dos familiares destas quatro pessoas, principalmente aos parentes do homem que perdeu a vida no desabamento. Mais uma vez, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro se fez presente com um trabalho de excelência – disse o governador Cláudio Castro.

A equipe de cães dos Bombeiros realizou uma varredura no local do acidente, mas não houve novas vítimas encontradas nos escombros. O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros RJ, cel Leandro Monteiro, acompanhou a ação no local.

– O CBMERJ só encerra os trabalhos quando são excluídas todas as possibilidades. Nossos cães fizeram a varredura do local do desabamento para nos certificarmos de que não havia outras vítimas – afirmou o cel Leandro Monteiro.

Apoio às vítimas

Equipes da Secretaria de Estado de Assistência à Vítima foram ao local do desabamento e, neste momento, estão no hospital para onde as vítimas foram levadas para prestar auxílio aos parentes. A Subsecretaria de Assistência Social, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, entrou em contato com a prefeitura de Nilópolis para colocar a estrutura da pasta à disposição para ajudar às vítimas e familiares no que for necessário.