Governo do Estado avança com o Programa RJ Digital em Volta Redonda

Volta Redonda – O Governo do Rio, por meio da Secretaria de Transformação Digital, alcançou mais uma cidade e segue em ritmo acelerado para se tornar um estado 100% digital. Nesta sexta-feira (21), foi a vez de Volta Redonda receber a implantação do Sistema Eletrônico de Informações do Rio de Janeiro (SEI-RJ) pelo Programa RJ Digital Municípios. A ação, com foco na digitalização, tem o objetivo de desburocratizar a gestão pública e facilitar a vida da população.

“O Rio de Janeiro tem o maior projeto de transformação digital do país. Temos trabalhado intensamente na digitalização do estado e a implantação da solução será uma verdadeira transformação na gestão de Volta Redonda. O RJ Digital Municípios vem promovendo diversas ações como capacitações e oficinas”, destacou o secretário de Transformação Digital, Mauro Farias, durante a cerimônia de assinatura do acordo de cooperação técnica entre o estado e o município, realizado na Prefeitura de Volta Redonda.

A implantação do SEI-RJ no município possibilitará que ações da prefeitura como, por exemplo, tramitação de memorandos, ofícios e licitações, sejam realizadas de forma digital. Além de uma grande economia de papel e material de expediente, a nova solução dará mais agilidade, transparência, eficiência e celeridade aos processos. A substituição do papel também confere mais segurança e confiabilidade nos dados transmitidos e permitirá consultas mais ágeis e eficazes, além de melhor controle de prazos.

“Esse é o reconhecimento de um trabalho forte que desenvolvemos, em parceria com o Governo do Estado, para tornar Volta Redonda mais moderna e funcional. Ficamos felizes de ver que nossa cidade está fazendo sua parte na missão de tornar o Estado do Rio 100% digital. Quem ganha na ponta final é a população”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Também participaram da cerimônia o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, o presidente do Proderj, Flávio Rodrigues, e Mariana Meirelles, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), parceiro na implantação do Programa RJ Digital Municípios no estado.

O SEI foi criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Mais de 50% das cidades já aderiram ao Programa RJ Digital Municípios.