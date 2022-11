Governo do Estado celebra início da maior temporada de cruzeiros dos últimos dez anos

Matéria publicada em 1 de novembro de 2022, 19:46 horas

Secretaria de Turismo monitora a chegada de 10 navios estrangeiros que aportarão, pela primeira vez, no Pier Mauá

Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro celebra o início da temporada de cruzeiros. E para garantir o sucesso do período, o maior dos últimos 10 anos, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) monitoram e acompanham a chegada das embarcações. A temporada de cruzeiros 2022-2023 terá quase seis meses de duração e mais de 780 mil leitos ofertados, uma alta de 47% na comparação com os 530 mil de 2019/2020, de acordo com a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA Brasil).

– O Turismo é fundamental para a reconstrução do Estado, tanto para a economia quanto para a recuperação da credibilidade do Rio de Janeiro. Essa temporada de cruzeiros prova que estamos navegando junto com a geração de renda, de emprego e de boas notícias, atraindo recursos para nosso estado. Aos que chegam, sejam bem-vindos, estamos prontos para recebê-los – garante o governador Cláudio Castro.

O Terminal Internacional de Cruzeiros do Pier Mauá aguarda mais de 500 mil pessoas circulando pela região. Ao todo, serão 37 embarcações gigantes, sendo 26 navios internacionais e 11 nacionais; destes, 10 atracarão pela primeira vez em nossa Cidade Maravilhosa. Até 17 de abril de 2023, estão previstas 84 escalas nacionais e 35 internacionais. O Píer Mauá é o único do país que possui fornecimento de água potável e retirada de esgoto para navios de cruzeiros.

Em todo o estado, serão recebidos cerca de 1.023.182 cruzeiristas e 317.635 tripulantes. Considerando apenas os passageiros, o impacto econômico previsto é de R$ 557 milhões. No entanto, o valor ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão quando considerados outros fatores, como combustível para operação do navio, consumo em restaurantes, compras e passeios, entre outros itens, que geram efeitos positivos para a economia fluminense.

Costa Verde

No interior, Paraty, na região turística da Costa Verde, é o novo destino da temporada e começa recebendo navios de longo curso. São esperados cerca de 5.717 cruzeiristas. Búzios, Angra dos Reis, Cabo Frio e Ilha Grande seguirão recebendo passageiros.

– A Setur sempre acreditou que o turismo seria um dos segmentos responsáveis pela retomada da economia do estado no pós-pandemia e esses números só comprovam isso. Somados a essas cifras incríveis, desta temporada de cruzeiros, estão empresas aéreas aumentando rotas que incluem o Rio, a cidade liderando preferência de viagens de fim de ano, retorno da Abav, maior feira do setor de turismo da América Latina, à capital após 11 anos, além de outros fatores. Concluo que estamos num momento de superação e temos muito a comemorar – enfatiza o secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves.

Rio Innovation Week

Já com os cruzeiros aportados, o Pier Mauá será o anfitrião da segunda edição do Rio Innovation Week, o mais completo evento de tecnologia, inovação e negócios da América Latina, que acontece de 8 a 11 de novembro. A agenda vai reunir mais de 700 palestrantes e mais de 200 empresas expositoras.

– Estamos muito felizes e otimistas, porque há muitos anos não tínhamos navios em datas importantes como 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2023 -, ressalta Denise Lima, diretora do Pier Mauá.

A próxima temporada também marca a volta do Brasil à rota de importantes companhias marítimas de todo o mundo. Trinta e seis navios de longo curso farão 309 paradas em 45 destinos localizados em 15 Estados brasileiros como Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, com grandes expectativas de geração de impacto econômico para a economia nacional.

– O setor estava em franco crescimento antes da pandemia. Agora, temos uma temporada de grande recuperação e retorno para a curva ascendente na qual estávamos, com nove navios de cabotagem, que embarcarão milhares de brasileiros, e 36 de longo curso que não vinham para cá desde a temporada 19/20 e que vão trazer estrangeiros para o nosso país -, disse Marco Ferraz, presidente da CLIA Brasil.

Empregos

O setor tem a expectativa de criar 48 mil empregos no país de forma direta, indireta e induzida, além de gerar um impacto de R$ 3,8 bilhões na economia nacional, motivado pelos gastos das armadoras e dos cruzeiristas e tripulantes nas cidades portuárias de embarque/desembarque e visitadas, que beneficia setores como o comércio varejista – despesa com compras e presentes, alimentos e bebidas, transporte antes e/ou após a viagem, passeios turísticos, transporte nas cidades visitadas e hospedagem antes ou após a viagem de cruzeiro.