Governo do Estado contabiliza mais dois óbitos em VR e outros dois em BM

Matéria publicada em 28 de maio de 2020, 19:10 horas

Barra Mansa e Volta Redonda – A SES (Secretaria Estadual de Saúde) do Rio de Janeiro atualizou os dados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no estado. No boletim foram contabilizados mais dois óbitos confirmados pela doença nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda, nesta quinta-feira (28).

No boletim divulgado pela prefeitura de Volta Redonda informava que eram 31 óbitos confirmados pela doença, mas segundo o estado, são 33 no total. Já em Barra Mansa, o ultimo boletim publicado na quarta-feira (27), indicavam 11 óbitos causados pela Covid-19, mas o Estado diz que foram acrescentados mais dois, chegando ao total de 13. A prefeitura de Barra Mansa deverá divulgar o boletim de hoje com a atualização.

O boletim do estado está atrasado nas confirmações de casos nos municípios, divulgando que Volta Redonda está com 599 (sendo que já passou dos 800), que Barra Mansa tem 133 (sendo que está em 177), que Angra dos Reis tem 661 casos (mas que na verdade tem 742); mas está se atualizando no número de mortos causados pela doença.