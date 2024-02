Governo do Estado e TAP alinham parceria para atrair mais turistas ao Rio

Estado do Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro segue avançando no trabalho de promoção dos seus atrativos turísticos no mercado internacional. Um encontro nesta quarta-feira (7), no Palácio Laranjeiras, reuniu o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o presidente da companhia aérea TAP Air Portugal, Luis Rodrigues, e executivos da empresa. O objetivo da reunião foi debater uma estratégia em parceria para atrair turistas dos mais de 50 destinos da Europa que são operados pela TAP.

– O diálogo com o setor de aviação é fundamental para incentivar o turismo e o desenvolvimento econômico do nosso estado. Hoje, o Rio de Janeiro recuperou sua credibilidade e voltou a ser o cartão postal do Brasil – disse o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione.

Entre os dias 28/2 e 3/3, a Secretaria de Estado de Turismo estará na BTL Lisboa, uma das maiores feiras de turismo do mundo, com um estande próprio promovendo as 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro. A expectativa é que a parceria entre o governo do Estado e a TAP seja sacramentada no evento.

– Eu sempre digo que promover o turismo não é um dever apenas do estado, mas também das prefeituras e da iniciativa privada. A TAP, tem sido uma grande parceira neste trabalho de promoção do Rio de Janeiro para o mercado europeu. Na última semana, recebemos um jornalista portugûes que veio fazer uma reportagem sobre o nosso estado. Ele saiu daqui encantado. Além dos atrativos turísticos, destacou a sensação de segurança que sentiu durante a sua estadia. No final do mês estaremos na BTL, e vamos avançar ainda mais na captação do turista europeu – afirmou secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.

Atualmente, a TAP tem 10 voos semanais Rio – Lisboa; e dois voos semanais Rio – Porto; num total de 12 voos para Portugal. A partir de março, a rota Rio – Lisboa ganha mais dois voos semanais, passando de 10 para 12. No total, passam a ser 14 voos semanais para Portugal.

– A TAP voa a partir de 11 cidades do Brasil e planeja novos voos entre o Brasil e Portugal. Os investimentos do Governo do Estado em ações de fomento à malha aeroportuária do Rio, somados ao bom diálogo, estão ampliando nossas negociações – disse Luís Rodrigues, presidente da companhia.

Em 2023, o Rio de Janeiro recebeu mais 1,2 milhão de turistas, sendo mais de 270 mil europeus. Portugal, ocupou a sexta colocação geral na emissão de visitantes ao Rio (32.201) e terceira no mercado europeu, atrás apenas de França (55.100) e Reino Unido (36.605).

Retomada do Galeão

A retomada de voos no Riogaleão tem sido um grande aliado na promoção turística do RJ. Em 2023, o aeroporto internacional recebeu 7,9 milhões de passageiros, 2 milhões a mais que o registrado em 2022 (5,9 milhões). Para 2024, a expectativa é quase dobrar o número do ano anterior, chegando a 14 milhões de passageiros.