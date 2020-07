Governo do Estado espera liberar Hospital Regional até sexta-feira

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 12:37 horas

Volta Redonda – Prefeitos da região Sul Fluminense receberam nesta quarta-feira, dia 1, a informação de que o Governo do Estado espera vencer “trâmites burocráticos”, que impedem o Hospital Regional Zilda Arns de receber novos pacientes, até esta sexta-feira, dia 3. No entanto, ainda não foi dado um prazo definitivo para que a unidade volte a atender pessoas infectadas pela Covid-19. A expectativa é que, com a parte financeira equacionada, os atendimentos retornem de forma imediata, mas não há certeza quanto a isso.

O Hospital Regional é administrado por uma Organização Social, escolhida pelo governo do estado, desde sua inauguração. No entanto, problemas num contrato emergencial firmado no início da pandemia do coronavírus impediram que repasses financeiros fossem feitos para a unidade, que se tornou referência estadual para tratar a doença. Depois de três meses sem receber, a OS Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Mutuípe (Apmim) decidiu parar de receber novos pacientes.

O prazo inicial dado extraoficialmente para os prefeitos para que o problema fosse solucionado era nesta quinta-feira, mas há possibilidade de dilatação em ao menos um dia. Nesta quarta-feira, a unidade completou 11 dias sem receber novos pacientes, desde que rejeitou a primeira transferência em meio à pandemia do coronavírus. No dia 20 de junho, a Central de Regulação impediu a entrada de um homem que estava internado em Vassouras na unidade estadual. De lá para cá, a situação ficou na mesma: a Apmim sem receber dinheiro e pacientes.

Os contratos, que foram questionados pelo Tribunal de Contas do Estado, estão passando por um processo de auditoria neste momento. Apesar de todo o imbróglio no caso, os prefeitos tiveram novamente a confirmação de que está afastada a possibilidade do Hospital Regional ser “desmobilizado”.

Rede inchada

A decisão da Apmim de não receber mais pacientes, motivada pela falta de repasses do governo estadual, desencadeou uma série de problemas praticamente em toda a região. A mais grave delas foi que a rede pública de saúde acabou ficando mais “inchada”, o que por sua vez acarretou em maior ocupação de leitos, fechamento de setores do comércio, além de outras restrições sociais e econômicas.