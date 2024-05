Governo do Estado inaugura Centro de Referência em Atenção à Pessoa Idosa em Vassouras

Vassouras – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes) inaugurou, nesta quarta-feira (29), o primeiro Centro de Referência em Atenção à Pessoa Idosa (Crapi) do estado. O equipamento vai operar em Vassouras e atenderá toda a região Centro-Sul Fluminense. A previsão é que sejam atendidos 100 idosos por dia.

“Iniciar esse serviço importante no interior tem uma simbologia muito grande. Trabalhamos para que não haja distinção entre a capital e os demais municípios, pois buscamos atender o cidadão fluminense de forma plural e igualitária. O cuidado com a pessoa idosa será multidisciplinar e o Crapi é um local para garantir o bem-estar, a dignidade e o direito dos idosos”, disse o governador Cláudio Castro.

O projeto tem como objetivo atender às demandas da pessoa idosa, participando de forma transversal na execução de políticas sociais, de educação, esporte, saúde, entre outras. O equipamento contará com equipe multidisciplinar, que estará à disposição para atender às diversas necessidades da população com 60 anos ou mais e também em processo de envelhecimento, acima de 40 anos.

“Os CRAPIs vão atender às diversas demandas deste público. Trabalharemos em conjunto com as prefeituras para complementar os esforços municipais em atenção à pessoa idosa. Com a demanda atual, devido ao crescimento da população idosa, precisamos pensar em novas políticas externas para ela”, afirmou a superintendente da Pessoa Idosa, Lícia Mattesco.

Entre as atividades oferecidas estão apoio jurídico, aulas de educação física, dança, hidroginástica, inclusão digital, realização de oficinas cognitivas e terapêuticas, fisioterapia, entre outros. Inicialmente, serão implementados dois Crapis no estado: o de Vassouras e um no Cesarão, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que serão inaugurados em breve.

As inscrições podem ser realizadas pelo link https://crapi.contato.org.br/ ou presencialmente no endereço Avenida Marechal Paulo Torres, 911 – Vassouras.