Governo do Estado inaugura dois novos espaços culturais em Conservatória

Com perfil metálico e cobertura de policarbonato, o coreto substitui as antigas tendas da Praça Getúlio Vargas, oferecendo melhor estrutura para as diversas manifestações artísticas que historicamente ocupam o local. A ação faz parte do projeto “Vale Pertencer” e reafirma o compromisso com a tradição cultural de Conservatória e Valença.

“A entrega da nova estrutura representa um marco para o Vale do Café. Conservatória é sinônimo de acolhimento e a Praça Getúlio Vargas é um espaço que valoriza a expressão artística e a tradição musical da cidade. O local, que já era um ponto de encontro para artistas, moradores e visitantes, agora vai poder cumprir todo o seu potencial, fortalecendo ainda mais a identidade cultural da região”, diz Natale Onofre, presidente do Instituto Cultural Cidade Viva (ICCV).

Ainda segundo Natale, o projeto é um presente para todos que amam Conservatória e acreditam na força transformadora da cultura. O “Vale Pertencer” é uma realização do Instituto Cultural Cidade Viva com patrocínio da Light, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Tem a parceria técnica do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e apoio técnico do escritório de arquitetura ‘A Rede’.

As obras civis estão a cargo da Construpower Engenharia. O gerenciamento da obra é da Gerpro Engenharia. O projeto conta ainda com a parceria institucional da Prefeitura Municipal de Valença e apoio da Associação Comercial, Rural, Industrial e Turística de Conservatória (Acritur).