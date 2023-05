Governo do Estado inaugura programa Café do Trabalhador em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de maio de 2023, 14:36 horas

Polo é 4º do programa no Sul Fluminense que leva café da manhã a R$0,50 para a população

Volta Redonda – O programa do Governo do Estado, Café do Trabalhador, inaugurou em Volta Redonda, na manhã desta segunda-feira (15), a 32ª unidade em funcionamento. O programa faz parte da política estadual de combate à fome e já está em operação em outras cidades da região, como Barra Mansa, Três Rios e Angra dos Reis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), responsável pela administração do programa em Volta Redonda, o serviço funcionará de segunda a sexta-feira, a partir das 6h da manhã, até às 9h.O Café do Trabalhador é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado e oferece a primeira refeição do dia, por R$0,50 em locais próximos a áreas de concentração de usuários de transporte público.

Em Volta Redonda O projeto oferece café com leite, pão com manteiga e uma fruta à população. Diariamente serão disponibilizados 500 kits. Os cidadãos poderão fazer a primeira refeição do dia, no espaço localizado no quiosque embaixo da passarela da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em frente à Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.

De acordo como Governador do Estado Cláudio Castro neste ano já foram inaugurados quatro Cafés do Trabalhador. “A nossa meta é continuar expandindo esse importante programa para todos os município do estado, garantindo a segurança alimentar e nutricional da nossa população a baixo custo” destacou o governador

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que o objetivo do programa é implementar políticas públicas de combate à fome e à pobreza, garantindo o acesso à alimentação adequada e saudável para trabalhadores, estudantes e usuários do sistema de transporte coletivo.

“A Política de Segurança Alimentar é importante para o acesso do direito à alimentação adequada e saudável. Com isso, considerando o café da manhã a refeição mais importante do dia, poderemos contribuir com a qualidade de vida dos trabalhadores que movem a economia da nossa cidade”, disse a secretária.

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial da Smac, Thaís Alexandre, destaca que a ação faz parte dos avanços que a Assistência Social vem obtendo na cidade.

“Trabalhamos a fim de oferecer o melhor para a nossa população e, com este programa, garantiremos parte da segurança alimentar deste trabalhador, que sai tão cedo de casa. Assim, esse cidadão chegará ao seu local de trabalho com uma alimentação equilibrada e nutritiva”, disse a diretora.

Com a nova unidade em Volta Redonda, o programa passará a oferecer 11.500 kits nos 32 polos existentes. A expectativa é que outros 28 Cafés sejam inaugurados nos próximos meses.